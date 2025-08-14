Інтерфакс-Україна
Події
13:31 14.08.2025

Через ворожий удар по прикордонню на Харківщині загинув мирний мешканець

1 хв читати

Росіяни вдарили по Козачій Лопані Дергачівської громади Харківської області, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"За попередньою інформацією, обстріл вівся з реактивних систем залпового вогню по щільній житловій забудові. Внаслідок ударів було зруйновано приватний будинок. На жаль, його власник – 64-річний чоловік – зазнав поранень, несумісних із життям", – написав Задоренко у телеграм-каналі.

 

Теги: #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:15 13.08.2025
Поранений через ворожий обстріл прифронтової Ківшарівки на Харківщині помер - прокуратура

Поранений через ворожий обстріл прифронтової Ківшарівки на Харківщині помер - прокуратура

17:57 11.08.2025
Свириденко відвідала штаб бригади "Хартія", обговорила потреби підрозділу

Свириденко відвідала штаб бригади "Хартія", обговорила потреби підрозділу

17:19 10.08.2025
Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий, одна людина загинула, ще двоє поранені

Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий, одна людина загинула, ще двоє поранені

16:32 10.08.2025
Через ворожий удар по прикордонню на Харківщині шпиталізовано літню жінку

Через ворожий удар по прикордонню на Харківщині шпиталізовано літню жінку

10:09 10.08.2025
Уночі РФ дронами масовано атакувала Харківщину, виникло кілька пожеж, зокрема дитсадка

Уночі РФ дронами масовано атакувала Харківщину, виникло кілька пожеж, зокрема дитсадка

09:21 09.08.2025
Дрони атакували Харківську область вночі, постраждали 6 осіб, з них одна дитина — ДСНС

Дрони атакували Харківську область вночі, постраждали 6 осіб, з них одна дитина — ДСНС

20:51 08.08.2025
Літня жінка отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу Купʼянська

Літня жінка отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу Купʼянська

15:22 08.08.2025
Через ворожі удари по Купʼянську постраждали 4 мирних жителів

Через ворожі удари по Купʼянську постраждали 4 мирних жителів

21:32 07.08.2025
Унаслідок ворожого обстрілу Куп'янська поранено мирного мешканця

Унаслідок ворожого обстрілу Куп'янська поранено мирного мешканця

12:23 07.08.2025
Компанія BIP ініціювала створення в Харкові першого підземного індустріального парку

Компанія BIP ініціювала створення в Харкові першого підземного індустріального парку

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Стармер обговорили гарантії безпеки для сталого миру, якщо США вдасться дотиснути РФ до змістовної дипломатії

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині 7 чоловік загинуло та 9 поранено, серед них – 3 поліцейських

Україна вже має $1,5 млрд в рамках програми PURL - Зеленський

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження НПЗ у Волгограді

Зеленський прибув до резиденції Стармера

ОСТАННЄ

Щомісячні виплати на оренду житла отримують 248 киян, разові виплати на двомісячну оренду отримали 468 – КМДА

Зеленський і Стармер обговорили гарантії безпеки для сталого миру, якщо США вдасться дотиснути РФ до змістовної дипломатії

Російський БпЛА поцілив по цивільному авто поблизу Куп'янська: дві людини загинули, одна поранена

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині 7 чоловік загинуло та 9 поранено, серед них – 3 поліцейських

Проведено другий етап спецоперації щодо переправки ухилянтів за кордон: 8 осіб затримано

Україна вбачає слід спецслужб РФ у діях затриманого в Польщі 17-річного українця

Кабмін встановив мінімальну зарплату в 25 тис. грн для фахівців із супроводу ветеранів

Глава МЗС Угорщини сподівається на відновлення поставок нафти "Дружбою" 15 серпня та знову погрожує Україні

В ЦПД спростували повідомлення про знищення виробництва українських далекобійних ракет "Сапсан"

В п'ятницю в Україні без опадів, в суботу на Волині та в Карпатах місцями дощ та гроза

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА