Через ворожий удар по прикордонню на Харківщині загинув мирний мешканець

Росіяни вдарили по Козачій Лопані Дергачівської громади Харківської області, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"За попередньою інформацією, обстріл вівся з реактивних систем залпового вогню по щільній житловій забудові. Внаслідок ударів було зруйновано приватний будинок. На жаль, його власник – 64-річний чоловік – зазнав поранень, несумісних із життям", – написав Задоренко у телеграм-каналі.