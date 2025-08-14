ДБР викрило посадовців КМДА на розтраті бюджетних коштів під час ремонту приватизованої будівлі

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру керівнику апарату виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА) та колишньому керівнику одного з комунальних столичних підприємств, які замовили та оплатили облаштування фасаду та інші ремонтні роботи в офісній будівлі міста.

"Споруда вибула з комунальної власності та належала приватним особам. На ремонт було витрачено майже 1,3 млн гривень. При цьому комунальне підприємство не мало навіть договорів оренди на відремонтовані приміщення, тобто фактично за бюджетні гроші оплачено роботи в приватній будівлі", - повідомляється на сайті ДБР у четвер.

Дії колишнього і чинного чиновників кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах). Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.