Інтерфакс-Україна
Події
09:36 14.08.2025

ДБР викрило посадовців КМДА на розтраті бюджетних коштів під час ремонту приватизованої будівлі

1 хв читати
ДБР викрило посадовців КМДА на розтраті бюджетних коштів під час ремонту приватизованої будівлі

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру керівнику апарату виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА) та колишньому керівнику одного з комунальних столичних підприємств, які замовили та оплатили облаштування фасаду та інші ремонтні роботи в офісній будівлі міста.

"Споруда вибула з комунальної власності та належала приватним особам. На ремонт було витрачено майже 1,3 млн гривень. При цьому комунальне підприємство не мало навіть договорів оренди на відремонтовані приміщення, тобто фактично за бюджетні гроші оплачено роботи в приватній будівлі", - повідомляється на сайті ДБР у четвер.

Дії колишнього і чинного чиновників кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах). Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Теги: #кошти #кмда #посадовці #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:57 14.08.2025
Найближчим часом до українського бюджету будуть перераховані 2,6 млрд грн російського онлайн-казино PIN-UP - ДБР

Найближчим часом до українського бюджету будуть перераховані 2,6 млрд грн російського онлайн-казино PIN-UP - ДБР

20:48 13.08.2025
У КМДА закликають прокуратуру врахувати недоліки при будівництві метро у 2010 році

У КМДА закликають прокуратуру врахувати недоліки при будівництві метро у 2010 році

16:00 13.08.2025
Схованку вибухівки та боєприпасів виявило ДБР на околицях Кропивницького

Схованку вибухівки та боєприпасів виявило ДБР на околицях Кропивницького

15:26 13.08.2025
В КМДА стверджують: голова КМВА Ткаченко не відповідає на пропозиції щодо проблеми з перепустками на комендантську годину

В КМДА стверджують: голова КМВА Ткаченко не відповідає на пропозиції щодо проблеми з перепустками на комендантську годину

15:16 13.08.2025
ДБР змінило підозру Шабуніну та повідомило про нову підозру його командиру

ДБР змінило підозру Шабуніну та повідомило про нову підозру його командиру

10:08 13.08.2025
Директор ДБР: Скасовано понад 800 рішень МСЕК про інвалідність посадовців

Директор ДБР: Скасовано понад 800 рішень МСЕК про інвалідність посадовців

16:22 12.08.2025
БЕБ викрило схему привласнення понад 6,4 млн грн, виділених на будівництво фортифікаційних споруд на Запоріжжі

БЕБ викрило схему привласнення понад 6,4 млн грн, виділених на будівництво фортифікаційних споруд на Запоріжжі

14:09 12.08.2025
Суд зобов’язав підрядника повернути майже 900 тис. грн за невиконані умови договору з будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині

Суд зобов’язав підрядника повернути майже 900 тис. грн за невиконані умови договору з будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині

13:50 12.08.2025
Офіс генпрокурора зареєстрував 5 проваджень щодо можливого побиття детективів НАБУ, об'єднану справу розслідує ДБР

Офіс генпрокурора зареєстрував 5 проваджень щодо можливого побиття детективів НАБУ, об'єднану справу розслідує ДБР

14:56 11.08.2025
Бухгалтер військової частини на Житомирщині привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду

Бухгалтер військової частини на Житомирщині привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду

ВАЖЛИВЕ

Армія КНДР стала третьою в світі, яка отримала досвід сучасної війни на широкому фронті, – Буданов

МАГАТЕ відзначає зростаючі труднощі з водозабезпеченням реакторів Запорізької АЕС

Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується

Генштаб зафіксував впродовж доби 148 бойових зіткнень

Співголови "Коаліції охочих": Не може бути обмежень для ЗСУ і російського вето на вступ України до ЄС і НАТО

ОСТАННЄ

Україна восени планує розпочати нові ремонтні роботи на конфайнменті на Чорнобильській АЕС

Армія КНДР стала третьою в світі, яка отримала досвід сучасної війни на широкому фронті, – Буданов

Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі колишнім інженеру кіностудії ім. О.Довженка і гендиректору приватної компанії

Окупанти за добу просунулися на 4 ділянках в трьох областях, захопили понад 20 кв. км – DeepState

Охоронець школи єдиноборств на Одещині разом із друзями коригував ворожі атаки

Єрмак повідомив про повернення з окупованої території ще одного підлітка

Глава МЗС Угорщини засудив український удар по "Дружбі" та пригрозив припиненням поставок електроенергії

МАГАТЕ відзначає зростаючі труднощі з водозабезпеченням реакторів Запорізької АЕС

Зеленський перебуває з візитом у Лондоні, планується зустріч зі Стармером

На Сумщині і Херсонщині від ворожих атак постраждали 7-річна дівчинка і 16-річний юнак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА