Президент Навроцький представляє Польщу під час телефонної конференції з президентом США та партнерами України

Фото: https://x.com/prezydentpl/

Президент Польщі Кароль Навроцький представлятиме Польщу під час телефонної конференції, організованої президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами перед зустріччю Трампа та Путіна на Алясці, повідомляє Канцелярія президента у соцмережі Х у середу.

"Президент Польщі Навроцький представляє Польщу під час телеконференції, організованої президентом США Дональдом Трампом з європейськими лідерами перед зустріччю на Алясці", - йдеться у повідомленні.

Перед цим кореспондент Axios Барак Равід написав, що Трамп розпочав телеконференцію з президентом України та європейськими лідерами.

"Трамп зараз проводить телефонну розмову з президентом України Зеленським та кількома європейськими лідерами напередодні свого саміту з Путіним у п'ятницю", - написав він у Х.