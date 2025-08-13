Інтерфакс-Україна
Події
16:55 13.08.2025

Президент Навроцький представляє Польщу під час телефонної конференції з президентом США та партнерами України

1 хв читати
Президент Навроцький представляє Польщу під час телефонної конференції з президентом США та партнерами України
Фото: https://x.com/prezydentpl/

Президент Польщі Кароль Навроцький представлятиме Польщу під час телефонної конференції, організованої президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами перед зустріччю Трампа та Путіна на Алясці, повідомляє Канцелярія президента у соцмережі Х у середу.

"Президент Польщі Навроцький представляє Польщу під час телеконференції, організованої президентом США Дональдом Трампом з європейськими лідерами перед зустріччю на Алясці", - йдеться у повідомленні.

Перед цим кореспондент Axios Барак Равід написав, що Трамп розпочав телеконференцію з президентом України та європейськими лідерами.

"Трамп зараз проводить телефонну розмову з президентом України Зеленським та кількома європейськими лідерами напередодні свого саміту з Путіним у п'ятницю", - написав він у Х.

Теги: #польща #навроцький #конференція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:44 13.08.2025
Трамп сказав, що перемир’я є одним із пріоритетів у розмові з Путіним – Мерц

Трамп сказав, що перемир’я є одним із пріоритетів у розмові з Путіним – Мерц

15:28 12.08.2025
Польща депортує 63 особи, в тому числі 57 українців, через заворушення на концерті у Варшаві – Туск

Польща депортує 63 особи, в тому числі 57 українців, через заворушення на концерті у Варшаві – Туск

11:56 12.08.2025
Туск: нагнітання напруги у стосунках України та Польщі – це путінський сценарій

Туск: нагнітання напруги у стосунках України та Польщі – це путінський сценарій

16:01 11.08.2025
Новообраний президент Польщі Навроцький обговорить із Трампом розміщення американських військ на польській території

Новообраний президент Польщі Навроцький обговорить із Трампом розміщення американських військ на польській території

21:25 06.08.2025
Новий президент Польщі до 2030 року має намір провести реформу конституції

Новий президент Польщі до 2030 року має намір провести реформу конституції

19:07 06.08.2025
Новий президент Польщі пообіцяв зробити польську армію провідною силою НАТО в Європі

Новий президент Польщі пообіцяв зробити польську армію провідною силою НАТО в Європі

14:08 06.08.2025
Зеленський сподівається на конструктивний діалог з новим президентом Польщі

Зеленський сподівається на конструктивний діалог з новим президентом Польщі

04:47 06.08.2025
Американська делегація прибула в Польщу на інаугурацію новообраного президента

Американська делегація прибула в Польщу на інаугурацію новообраного президента

17:04 05.08.2025
Визнання Радою депортації українців з Польщі в 1944-1952рр не несе ризиків загострення міждержавних відносин – юрист

Визнання Радою депортації українців з Польщі в 1944-1952рр не несе ризиків загострення міждержавних відносин – юрист

22:00 04.08.2025
Посол Боднар засудив неприпустиме використання гасла "Слава Україні!" депутатом Сейму Польщі

Посол Боднар засудив неприпустиме використання гасла "Слава Україні!" депутатом Сейму Польщі

ВАЖЛИВЕ

Трамп сказав, що перемир’я є одним із пріоритетів у розмові з Путіним – Мерц

Зеленський щодо "історичності" зустрічі на Алясці: треба дочекатися результатів

Зеленський: сподіваємося, що центральною темою на зустрічі на Алясці буде припинення вогню, після неї у нас буде контакт з Трампом

Мерц: Після зустрічі з Путіним Трамп проінформує Зеленського й очільників європейських держав

Мерц: На Алясці мають бути обговорюватися питання української й європейської безпеки, ми передали цей меседж Трампу

ОСТАННЄ

Зеленський щодо "історичності" зустрічі на Алясці: треба дочекатися результатів

Зеленський: сподіваємося, що центральною темою на зустрічі на Алясці буде припинення вогню, після неї у нас буде контакт з Трампом

Мерц: Після зустрічі з Путіним Трамп проінформує Зеленського й очільників європейських держав

Більшу вигоду для РФ від мирної угоди Трампа-Путіна очікують 50% британців, для України – 5% - YouGov

Мерц: На Алясці мають бути обговорюватися питання української й європейської безпеки, ми передали цей меседж Трампу

Ми перемагаємо у всьому – Трамп звинуватив ЗМІ у поразницьких настроях щодо зустрічі з Путіним

Голова МЗС Чехії переконався, що допомога Україні є цілеспрямованою та змістовною

ЗСУ зводять нанівець російській прорив перед зустріччю Трампа з Путіним – ЦПД

Нардеп Христенко, який проходить по справі детективів НАБУ, оголошений в розшук

У ЄС вивчають можливість пом'якшення санкцій проти РФ у разі домовленості про припинення вогню в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА