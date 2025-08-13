Інтерфакс-Україна
Події
16:02 13.08.2025

ЄС сподівається на негайне 15-денне припинення вогню після зустрічі Трампа і Путіна – ЗМІ

Союзники України оцінюють можливість поступового послаблення санкцій проти Росії, якщо вдасться домовитися про повне припинення вогню, повідомляє Sky News з посиланням на джерела, близькі до головуючої в Раді ЄС країни.

"Вони сподіваються, що 15-денне припинення вогню може бути досягнуто негайно (санкції залишаться в силі на цей період), перш ніж настане більш структурована пауза в бойових діях в Україні", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що план полягає в тому, що санкції будуть відновлені, якщо відбудуться якісь порушення.

Окремо джерела в італійському уряді повідомили Sky News, що вони наполягатимуть на тому, щоб Дональд Трамп залучив Європу до своїх дискусій з Володимиром Путіним щодо України під час їхньої сьогоднішнього відео-дзвінка.

"Він просив європейські країни вкладати більше коштів у військові витрати, тому ми повинні бути залучені до прийняття цих рішень", - пояснив італійський дипломат.

Джерела додали, що під час розмови Італія підкреслить необхідність чітких військових, економічних і політичних гарантій для України.

Теги: #припинення_вогню #єс

