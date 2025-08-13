Інтерфакс-Україна
11:18 13.08.2025

Зеленський провів більше 30 розмов та консультацій із партнерами: немає жодної ознаки, що РФ готується до завершення війни

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення низки консультацій з партнерами з приводу завершення війни, за підсумками яких наголосив на необхідності продовження тиску на РФ для досягнення цієї мети.

"Цими днями відбулося більш ніж 30 розмов та консультацій із партнерами. Різні частини світу, різні бачення, але спільні позиції. Треба закінчувати цю війну. Треба тиснути на Росію заради чесного миру. Треба брати досвід України, наших партнерів, щоб не допустити обману з боку Росії", - написав Зеленський в Телеграм в середу.

Він зазначив, що "зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни". "Наші скоординовані зусилля та спільні кроки – України, Сполучених Штатів, Європи, усіх країн, які хочуть миру, – точно можуть примусити Росію до миру", - додав голова Української держави.

