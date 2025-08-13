Окупанти за добу втратили 890 осіб та 46 од. спецтехніки

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 890 окупантів, 1 танк, 8 бронемашин, 23 артсистеми, 99 БПЛА, а також 46 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1066110 (+890) осіб, танків – 11099 (+1) од, бойових броньованих машин – 23127 (+8) од, артилерійських систем – 31429 (+23) од, РСЗВ – 1465 (+1) од, засоби ППО – 1207 (+2) од, літаків – 421 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50852 (+99), крилаті ракети – 3558 (+2), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 58265 (+46), спеціальна техніка – 3937 (+0)". – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.