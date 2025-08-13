Ворог обстрілював Дніпропетровщину, пошкоджені багатоповерхівка та авто - Лисак

Російські війська обстрілювали Дніпропетровську область, внаслідок чого пошкоджені багатоповерхівка та авто, також виникла пожежа, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Ворог тероризував Нікопольщину – райцентр і Покровську громаду. Запускав FPV-дрони, обстрілював з артилерії. Пошкоджені багатоповерхівка і авто. Виникла пожежа", - написав він в телеграмі.

За словами Лисака, обійшлося без загиблих і постраждалих.

За уточненою інформацією, через удар у вівторок з артилерії по Нікополю зайнялися ще 2 приватні будинки. Вогонь рятувальники приборкали.