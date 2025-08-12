Зеленський обговорив з еміром Катару дипломатичну ситуацію та можливості для реального закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський обговорим з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані дипломатичну ситуацію та можливості для реального закінчення війни.

"Обговорили дипломатичну ситуацію та можливості для реального закінчення війни. Припинення вогню має стати першим кроком. Тільки так може з’явитися правильна основа для дипломатії. Ціную позицію Еміра, що питання будь-яких зустрічей, які стосуються України, не можуть вирішуватися без участі нашої держави", - написав Зеленський в телеграм-каналі у вівторок ввечері.

За словами президента, ця розмова була хороша. Він подякував за підтримку та всю надану гуманітарну допомогу. А також він зазначив, шо за посередництва Катару вдалося повернути додому багатьох українських дітей, які були незаконно депортовані до Росії.

"Дуже цінуємо людяність та допомогу", - зазначив він.

Зеленський також наголосив, що вкотре підтвердив готовність України до будь-яких форматів зустрічі, які можуть принести чесний і стійкий мир.

"Узгодили наші контакти з партнерами та домовилися бути на зв’язку. Дякую за готовність допомагати й разом наближати мир!", - резюмував Зеленський.