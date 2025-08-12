Зеленський: під час можливого припинення вогню необхідно вирішити, що спроможні гарантувати партнери та РФ

За час можливого припинення вогню необхідно обговорити і вирішити питання, що спроможні гарантувати Європа, США та РФ, заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок.

"Мій план не такий складний. Він дуже простий: сeasefire і за час ceasefire ми повинні обговорити і вирішити питання, при медіації США і при зрозумілих гарантіях безпеки, – хто що спроможний гарантувати? Наприклад: що спроможна гарантувати Європа, що спроможні гарантувати США, що спроможні гарантувати "рускіє". Хто про це знає? Повинна бути погоджена позиція", - сказав Зеленський.

Він додав, що у середу під час спілкування з європейцям і американською стороною, обов'язково донесе сигнал, що треба "такі сенсетивні питання про Україну обговорювати в присутності України".