Віткофф повідомив, що напевно, Путін хоче, щоб Україна вийшла з Донбасу - Зеленський

Посланець президента США Стів Віткофф сказав, що мають бути територіальні поступки з обох боків, і що Путін напевно хоче, щоб Україна вийшла з Донбасу, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Віткофф сказав, що мають бути територіальні поступки з обох боків. Отак це звучало. І що, напевно, Путін хоче, щоб ми вийшли з Донбасу. Тобто це звучало не так, що це Америка хоче, щоб ми вийшли. Коли ми провели ще дві зустрічі NSA, стало зрозуміло, чого хоче Путін. Це не пропозиція Трампа або Віткоффа", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок.

За словами президента, необхідно зробити три зустрічі: дві двосторонні, одна тристороння – "і, напевно, після тристоронньої у нас буде результат".

"І, в принципі, американська сторона не проти, щоб свідком якогось результату Європа була. Чому я наполягав? Тому що в будь-яких домовленостях у мене немає ніяких гарантій безпеки. Економічні – це ЄС. І я хочу, щоб ми знали, коли ми будемо в ЄС. Тому що нас постійно блокують ті чи інші. І я сказав: щоб це була загальна домовленість, нам потрібна присутність Європи", - наголосив він.