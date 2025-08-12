Інтерфакс-Україна
14:09 12.08.2025

Суд зобов’язав підрядника повернути майже 900 тис. грн за невиконані умови договору з будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині

Фото: http://bank.gov.ua/

Господарський суд Харківської області задовольнив позов Шевченківської окружної прокуратури міста та зобов’язав підрядника (товариство з обмеженою відповідальністю) повернути державі майже 900 тис. грн, які не були витрачені за контрактом на будівництво укріплень у регіоні.

"Суд встановив факт порушення умов договору та підтвердив право держави на стягнення майже 900 тис. гривень", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, у лютому 2024 року Департамент Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) та ТОВ уклали договір вартістю понад 22 млн грн на зведення фортифікаційних споруд.

Підрядник отримав аванс у розмірі 9,9 млн грн. За умовами договору ці кошти мали бути використані для закупівлі матеріалів, а після завершення робіт – підтверджені актами або повернені у разі залишку.

Замовник неодноразово наголошував, що будівництво має стратегічне значення для обороноздатності регіону, тому строки виконання та цільове використання коштів були критично важливими.

Однак фірма-підрядник порушила встановлені терміни та не повернула гроші до бюджету.

У зв’язку з цим прокуратура подала позов про стягнення невикористаних коштів, штрафних санкцій та пені.

Рішення суду не набрало чинності, триває строк на апеляційне оскарження.

