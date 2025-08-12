Інтерфакс-Україна
Події
12:15 12.08.2025

Росіяни можуть готуватися до нових наступальних операцій, важлива єдність світу і тиск на РФ– Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам Європейського Союзу за чітку підтримку незалежності та територіальної цілісності, та зазначив, що РФ не готується до припинення війни тому треба продовжувати тиск на Росію – "тиск сили, тиск санкцій, тиск дипломатії".

"Бачимо, що російська армія не готується до припинення війни. Навпаки, вони займаються такими переміщеннями, які свідчать про підготовку нових наступальних операцій. У таких умовах важливо, щоб єдності світу нічого не загрожувало", - написав Зеленський у Телеграмі у вівторок.

Президент зазначив, що Росія має відповідати за відмову від припинення вбивств.

"Питання, які стосуються безпеки України та Європи, обговорюються всіма нами разом. Будь-яке рішення має додавати спільним безпековим можливостям. І за відмови від припинення вбивств Росія має відповідати. Поки вони продовжують війну та окупацію, ми всі разом маємо продовжувати наш тиск – тиск сили, тиск санкцій, тиск дипломатії. Дякую всім, хто допомагає! Мир завдяки силі", - наголосив він.

Зеленський подякував лідерам ЄС за підтримку незалежності та територіальної цілісності України та президенту США Дональду Трампа за "активний підхід до дипломатії, який може допомогти завершити цю війну достойним миром".

"Вдячний лідерам Європи за чітку підтримку нашої незалежності, територіальної цілісності та саме такого активного підходу до дипломатії, який може допомогти завершити цю війну достойним миром. Дійсно, ми всі підтримуємо рішучість президента Трампа і маємо разом сформувати такі позиції, які не дозволять Росії вкотре обманути світ", - зазначив очільник Української держави.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15599 

Теги: #зеленський

