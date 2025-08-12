"Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку

Фото: https://www.facebook.com/azov.media4308/photos

У 1-му корпусі Національної гвардії України "Азов" заявили, що декілька днів тому підрозділ зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку, обстановка на ньому лишається "складною та динамічною".

" Декілька днів тому 1-й корпус НГУ "Азов" зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку. Обстановка залишається складною та динамічною. Противник, намагаючись просуватися на напрямку, зазнає значних втрат у живій силі та техніці. Підрозділами корпусу сплановані та вжиті заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі", - йдеться у повідомленні корпусу на сторінці в Facebook.

За заявою корпусу, про результати буде повідомлено пізніше.

Як повідомлялось, ОСУВ Дніпро повідомляло про інфільтрацію ворога групами на Покровському напрямку, але заперечило взяття під контроль території. OSINT-проєкт DeepState повідомляв у понеділок про просування російських окупантів у напрямку Добропілля (Покровський р-н Донецької обл.).