09:18 12.08.2025

Один військовий загинув, 11 поранені в результаті ракетного удару по території навчального підрозділу

Війська РФ в ніч на вівторок завдали ракетного удару по одному із навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, внаслідок чого одна людина загинули та 11 військовослужбовців поранені, повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

"Сьогодні вночі російські війська здійснили ракетний удар по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Оповіщення особового складу було здійснено належним чином одразу після надходження сигналу "Ракетна небезпека". Попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів. Відомо про одного загиблого та 11 поранених різних ступенів тяжкості. Ще 12 військовослужбовців звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес", - сказано в повідомленні в Телеграмі.

На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога.

Командування Сухопутних військ ЗСУ висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

 

