Окупанти за добу втратили 980 осіб та 107 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 980 окупантів, 5 танків, 5 бронемашин, 26 артсистем, 107 БПЛА, а також 107 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.25 орієнтовно склали особового складу – близько out 1065220 (+980) осіб, танків – 11098 (+5) од, бойових броньованих машин – 23119 (+5) од, артилерійських систем – 31406 (+26) од, РСЗВ – 1464 (+2) од, засоби ППО – 1205 (+1) од, літаків – 421 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50753 (+107), крилаті ракети – 3556 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 58219 (+106), спеціальна техніка – 3937 (+1)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.