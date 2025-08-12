Інтерфакс-Україна
Події
08:21 12.08.2025

Окупанти за добу втратили 980 осіб та 107 од. спецтехніки

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 980 осіб та 107 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 980 окупантів, 5 танків, 5 бронемашин, 26 артсистем, 107 БПЛА, а також 107 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.25 орієнтовно склали особового складу – близько out 1065220 (+980) осіб, танків – 11098 (+5) од, бойових броньованих машин – 23119 (+5) од, артилерійських систем – 31406 (+26) од, РСЗВ – 1464 (+2) од, засоби ППО – 1205 (+1) од, літаків – 421 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50753 (+107), крилаті ракети – 3556 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 58219 (+106), спеціальна техніка – 3937 (+1)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:33 11.08.2025
Сили оборони знищили командний пункт 85-ї бригади військ РФ на Донеччині

Сили оборони знищили командний пункт 85-ї бригади військ РФ на Донеччині

18:02 11.08.2025
Начальник Генштабу визначив перелік з 46 підрозділів для операторів дронів за "Контрактом 18-24"

Начальник Генштабу визначив перелік з 46 підрозділів для операторів дронів за "Контрактом 18-24"

08:14 11.08.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 137 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 137 бойових зіткнень

07:04 11.08.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

18:07 10.08.2025
Росіяни зберігають активність на покровському напрямку, всього на фронті відбулося 64 боєзіткнення

Росіяни зберігають активність на покровському напрямку, всього на фронті відбулося 64 боєзіткнення

08:32 10.08.2025
ППО ліквідувала 70 зі 100 ворожих БПЛА

ППО ліквідувала 70 зі 100 ворожих БПЛА

08:22 10.08.2025
Окупанти за добу втратили 950 осіб та 126 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 126 од. спецтехніки

08:33 09.08.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 163 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 163 бойові зіткнення

07:38 08.08.2025
Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 126 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 126 од. спецтехніки

08:13 07.08.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1040 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1040 військовослужбовців

ВАЖЛИВЕ

Один військовий загинув, 11 поранені в результаті ракетного удару по території навчального підрозділу

Дрони ГУР атакували єдиний на росії завод з виробництва гелію для ракет

Ворог обстріляв Нікопольщину: Постраждала 55-річна жінка, пошкоджені будівлі

Лідери ЄС перед зустріччю Трампа з Путіним: Дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи

Лідери ЄС перед зустріччю Трампа з Путіним: Дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи

ОСТАННЄ

Один військовий загинув, 11 поранені в результаті ракетного удару по території навчального підрозділу

Поранено 68-річного чоловіка внаслідок ворожої атаки на Василівський район Запорізької області

США закривають повітряний простір над Анкоріджем під час зустрічі Трампа і Путіна

Глава комітету Ради Гетманцев закликає до діалогу з суспільством про "формулу миру"

Київ готовий поступитися частиною територій, контрольованих Росією, в рамках європейського плану миру

Дрони ГУР атакували єдиний на росії завод з виробництва гелію для ракет

Ворог обстріляв Нікопольщину: Постраждала 55-річна жінка, пошкоджені будівлі

Лідери ЄС перед зустріччю Трампа з Путіним: Дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи

Лідери ЄС перед зустріччю Трампа з Путіним: Дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи

Щонайменше 12 іноземних добровольців загинули внаслідок ракетного удару по тренувальному табору в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА