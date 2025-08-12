Окупанти втратили 64 особи на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти втратили на покровському напрямку 64 особи особового складу, загалом на напрямку атакували впродовж доби 35 разів, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 64 та поранили 38 окупантів", - йдеться в повідомленні.

Також українські воїни знищили одну одиницю автомобільної техніки, 21 БпЛА, одну антену зв’язку та один мотоцикл; також пошкодили одну гармату та два мотоцикли загарбників.

На Новопавлівському напрямку ворог 14 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Мирне та в напрямку Іванівки й Новоіванівки. Бої продовжуються в чотирьох локаціях.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/27718