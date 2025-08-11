Сибіга: Майбутнє України не може бути визначене без України

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у понеділок взяв онлайн-участь у позачерговому засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, повідомили в МЗС України.

Андрій Сибіга поінформував європейських партнерів про дипломатичні зусилля України на шляху до всеосяжного, справедливого та сталого миру та зауважив, що Україна готова до справжніх мирних переговорів у будь який час та в різних форматах. Міністр нагадав, що сьогодні рівно 5 місяців відтоді як Україна погодилась на пропозицію Сполучених Штатів щодо повного припинення вогню. Втім, Росія увесь цей час ухиляється від справжніх перемовин, імітує мирний процес та маніпулює, щоб уникати руйнівних санкцій та продовжувати війну.

Сибіга наголосив: щоб досягти справжнього миру, потрібно застосувати підхід "мир через силу".

"Ніяких винагород, подарунків чи умиротворення агресора. Кожна поступка агресору провокує подальшу агресію. Мир через силу — єдиний ефективний підхід до переговорів з Росією. Справедливий і тривалий мир може базуватися лише на Статуті ООН та повазі до суверенітету і територіальної цілісності України", — наголосив він.

Міністр зауважив, що позиція України залишається незмінною: будь-які справжні мирні переговори можуть розпочатися лише з повного припинення вогню на лінії зіткнення.

"Путін має зіткнутися з нашою трансатлантичною єдністю та силою. Тому перед зустрічами з Путіним важливо проводити зустрічі та скоординовувати дії на рівні лідерів України, Європи та Сполучених Штатів. Адже безпека України та Євроатлантичної спільноти є неподільною. Нічого про Україну без України. Нічого про Європу без Європи", - зазначив Сибіга.

Міністр закордонних справ висловив вдячність європейським партнерам за підтримку та закликав мобілізувати дипломатичні зусилля Європи, розблокувати фінансову і військову допомогу Україні та посилити санкції проти Росії.