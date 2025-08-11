Інтерфакс-Україна
Події
20:44 11.08.2025

Сибіга: Майбутнє України не може бути визначене без України

2 хв читати
Сибіга: Майбутнє України не може бути визначене без України
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у понеділок взяв онлайн-участь у позачерговому засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, повідомили в МЗС України.

Андрій Сибіга поінформував європейських партнерів про дипломатичні зусилля України на шляху до всеосяжного, справедливого та сталого миру та зауважив, що Україна готова до справжніх мирних переговорів у будь який час та в різних форматах. Міністр нагадав, що сьогодні рівно 5 місяців відтоді як Україна погодилась на пропозицію Сполучених Штатів щодо повного припинення вогню. Втім, Росія увесь цей час ухиляється від справжніх перемовин, імітує мирний процес та маніпулює, щоб уникати руйнівних санкцій та продовжувати війну.

Сибіга наголосив: щоб досягти справжнього миру, потрібно застосувати підхід "мир через силу".

"Ніяких винагород, подарунків чи умиротворення агресора. Кожна поступка агресору провокує подальшу агресію. Мир через силу — єдиний ефективний підхід до переговорів з Росією. Справедливий і тривалий мир може базуватися лише на Статуті ООН та повазі до суверенітету і територіальної цілісності України", — наголосив він.

Міністр зауважив, що позиція України залишається незмінною: будь-які справжні мирні переговори можуть розпочатися лише з повного припинення вогню на лінії зіткнення.

"Путін має зіткнутися з нашою трансатлантичною єдністю та силою. Тому перед зустрічами з Путіним важливо проводити зустрічі та скоординовувати дії на рівні лідерів України, Європи та Сполучених Штатів. Адже безпека України та Євроатлантичної спільноти є неподільною. Нічого про Україну без України. Нічого про Європу без Європи", - зазначив Сибіга.

Міністр закордонних справ висловив вдячність європейським партнерам за підтримку та закликав мобілізувати дипломатичні зусилля Європи, розблокувати фінансову і військову допомогу Україні та посилити санкції проти Росії.

 

Теги: #єс #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:58 11.08.2025
Мерц перед зустріччю Трампа-Путіна збирає лідерів України, Франції, Великої Британії, Польщі, Італії, Фінляндії, ЄС

Мерц перед зустріччю Трампа-Путіна збирає лідерів України, Франції, Великої Британії, Польщі, Італії, Фінляндії, ЄС

19:55 11.08.2025
Каллас: Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на РФ – ось як ми завершимо цю війну

Каллас: Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на РФ – ось як ми завершимо цю війну

14:29 11.08.2025
ЄС отримав третій транш EUR1,6 млрд непередбачених прибутків від заморожених активів РФ, які підуть на підтримку України

ЄС отримав третій транш EUR1,6 млрд непередбачених прибутків від заморожених активів РФ, які підуть на підтримку України

13:41 11.08.2025
ЄС офіційно підтвердив проведення позачергового засідання глав МЗС країн-членів ЄС через майбутні переговори Трампа та Путіна

ЄС офіційно підтвердив проведення позачергового засідання глав МЗС країн-членів ЄС через майбутні переговори Трампа та Путіна

22:25 10.08.2025
Каллас заявляє, що будь-яка угода між США і Росією повинна включати Україну і ЄС

Каллас заявляє, що будь-яка угода між США і Росією повинна включати Україну і ЄС

09:54 10.08.2025
Зеленський подякував європейським лідерам за підтримку напередодні саміту на Алясці

Зеленський подякував європейським лідерам за підтримку напередодні саміту на Алясці

02:36 10.08.2025
Лідери ЄС закликали Трампа захищати інтереси України та Європи - комюніке

Лідери ЄС закликали Трампа захищати інтереси України та Європи - комюніке

20:15 09.08.2025
Ліпавський: Україна має залишатися вільною, її кордони – недоторканні

Ліпавський: Україна має залишатися вільною, її кордони – недоторканні

16:00 09.08.2025
Зустріч представників США, України та Європи планується у суботу в Британії - ЗМІ

Зустріч представників США, України та Європи планується у суботу в Британії - ЗМІ

05:01 09.08.2025
США, Україна та європейські союзники готують зустріч у Британії перед самітом Трампа та Путіна – ЗМІ

США, Україна та європейські союзники готують зустріч у Британії перед самітом Трампа та Путіна – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: продовжимо спілкування з партнерами і на всіх рівнях - комунікацію з США

Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

Без чітких гарантій безпеки будь-які інші домовленості лише дадуть Росії можливість поновити свої сили

Трамп заявив про намір організувати зустріч Зеленського з Путіним

Трамп заявив, що його непокоїть необхідність конституційного схвалення Україною "обміну територіями"

ОСТАННЄ

Застосовано запобіжний захід до колишнього державного секретаря Мін’юсту

ВАКС відмовився відсторонити Кириленка від посади голови АМКУ

Зеленський: продовжимо спілкування з партнерами і на всіх рівнях - комунікацію з США

Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

Трамп заявив, що росіяни "були б в Києві за 4 години, якщо б наступали по шосе"

Поблизу Добропілля активно здійснюється просування військ РФ

Заступник начальника управління карного розшуку Харківщини намагався вивезти ухилянтів на службовому авто, проводиться службове розслідування

Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 23, контузію отримала дитина

Без чітких гарантій безпеки будь-які інші домовленості лише дадуть Росії можливість поновити свої сили

Міноборони запускає прямі закупівлі пікапів та квадроциклів для потреб бойових підрозділів ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА