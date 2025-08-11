Трамп уточнив, що переговори з Путіним будуть у штаті США Аляска і носитимуть попередній характер

Президент США Дональд Трамп заявив що переговори з Володимиром Путіним в американському штаті Аляска 15 серпня будуть носити попередній характер, після них будуть зустрічі у двосторонньому і тристоронньому форматах.

"Це пробна зустріч. Я скажу йому (Путіну – ІФ-У) завершити війну, сподіваюсь на конструктивний діалог", - сказав він на прес-конференції у Білому домі. "Наступна зустріч буде із Зеленським, або із Путіним та Зеленським. Спробую повернути частину території Україні", - додав Трамп.

Трамп вкотре сказав, що це війна, якої не мало б статися та виказав незгоду з президентом України.

"Я ладнаю із Зеленським, але, знаєте, я не згоден з тим, що він зробив. Дуже, дуже сильно не згоден. Це війна, якої не повинно було бути", - заявив президент.

"Зеленський сказав, що він має отримати конституційне схвалення (щодо українських територій – ІФ-У). У нього є дозвіл на війну і вбивство, але йому потрібен дозвіл на обмін територіями, тому що відбуватиметься обмін територіями" – додав Трамп.

Трамп додав, що згідно з соціології "88% українців хочуть укладання мирної угоди" та допустив можливий вихід США з переговорів.

"Я можу піти і сказати: "Щасти вам". І це буде кінець. Не мені вирішувати, чи укладати угоду між РФ та Україною", — заявив Трамп.

Раніше на цій пресконференції Трамп обмовився, сказавши що поїде у п’ятницю в РФ на переговори з Путіним.