Інтерфакс-Україна
Події
19:13 11.08.2025

Трамп уточнив, що переговори з Путіним будуть у штаті США Аляска і носитимуть попередній характер

2 хв читати
Трамп уточнив, що переговори з Путіним будуть у штаті США Аляска і носитимуть попередній характер

Президент США Дональд Трамп заявив що переговори з Володимиром Путіним в американському штаті Аляска 15 серпня будуть носити попередній характер, після них будуть зустрічі у двосторонньому і тристоронньому форматах.

"Це пробна зустріч. Я скажу йому (Путіну – ІФ-У) завершити війну, сподіваюсь на конструктивний діалог", - сказав він на прес-конференції у Білому домі. "Наступна зустріч буде із Зеленським, або із Путіним та Зеленським. Спробую повернути частину території Україні", - додав Трамп.

Трамп вкотре сказав, що це війна, якої не мало б статися та виказав незгоду з президентом України.

"Я ладнаю із Зеленським, але, знаєте, я не згоден з тим, що він зробив. Дуже, дуже сильно не згоден. Це війна, якої не повинно було бути", - заявив президент.

"Зеленський сказав, що він має отримати конституційне схвалення (щодо українських територій – ІФ-У). У нього є дозвіл на війну і вбивство, але йому потрібен дозвіл на обмін територіями, тому що відбуватиметься обмін територіями" – додав Трамп.

Трамп додав, що згідно з соціології "88% українців хочуть укладання мирної угоди" та допустив можливий вихід США з переговорів.

"Я можу піти і сказати: "Щасти вам". І це буде кінець. Не мені вирішувати, чи укладати угоду між РФ та Україною", — заявив Трамп.

Раніше на цій пресконференції Трамп обмовився, сказавши що поїде у п’ятницю в РФ на переговори з Путіним.

 

Теги: #сша #украина #трамп #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:39 11.08.2025
Зеленський: продовжимо спілкування з партнерами і на всіх рівнях - комунікацію з США

Зеленський: продовжимо спілкування з партнерами і на всіх рівнях - комунікацію з США

20:33 11.08.2025
Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

20:07 11.08.2025
Трамп заявив, що росіяни "були б в Києві за 4 години, якщо б наступали по шосе"

Трамп заявив, що росіяни "були б в Києві за 4 години, якщо б наступали по шосе"

19:58 11.08.2025
Мерц перед зустріччю Трампа-Путіна збирає лідерів України, Франції, Великої Британії, Польщі, Італії, Фінляндії, ЄС

Мерц перед зустріччю Трампа-Путіна збирає лідерів України, Франції, Великої Британії, Польщі, Італії, Фінляндії, ЄС

19:55 11.08.2025
Каллас: Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на РФ – ось як ми завершимо цю війну

Каллас: Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на РФ – ось як ми завершимо цю війну

19:29 11.08.2025
Трамп заявив про намір організувати зустріч Зеленського з Путіним

Трамп заявив про намір організувати зустріч Зеленського з Путіним

19:27 11.08.2025
Трамп заявив, що його непокоїть необхідність конституційного схвалення Україною "обміну територіями"

Трамп заявив, що його непокоїть необхідність конституційного схвалення Україною "обміну територіями"

18:39 11.08.2025
Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц

Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц

18:09 11.08.2025
Трамп заявив, що поїде у п'ятницю в РФ, щоб поговорити з Путіним

Трамп заявив, що поїде у п'ятницю в РФ, щоб поговорити з Путіним

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: продовжимо спілкування з партнерами і на всіх рівнях - комунікацію з США

Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

Без чітких гарантій безпеки будь-які інші домовленості лише дадуть Росії можливість поновити свої сили

Трамп заявив про намір організувати зустріч Зеленського з Путіним

Трамп заявив, що його непокоїть необхідність конституційного схвалення Україною "обміну територіями"

ОСТАННЄ

Застосовано запобіжний захід до колишнього державного секретаря Мін’юсту

ВАКС відмовився відсторонити Кириленка від посади голови АМКУ

Сибіга: Майбутнє України не може бути визначене без України

Поблизу Добропілля активно здійснюється просування військ РФ

Заступник начальника управління карного розшуку Харківщини намагався вивезти ухилянтів на службовому авто, проводиться службове розслідування

Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 23, контузію отримала дитина

Без чітких гарантій безпеки будь-які інші домовленості лише дадуть Росії можливість поновити свої сили

Міноборони запускає прямі закупівлі пікапів та квадроциклів для потреб бойових підрозділів ЗСУ

Трамп: Спробуємо повернути частину окупованої території Україні

Зеленський: Узгоджуємо спільні рішення щодо дипломатичної роботи, різні формати зустрічей обговорюємо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА