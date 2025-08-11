ЄС офіційно підтвердив проведення позачергового засідання глав МЗС країн-членів ЄС через майбутні переговори Трампа та Путіна

В Європейському союзі офіційно підтвердили проведення позачергового засідання Європейської ради з закордонних справ, скликане Високим представником Каєю Каллас у зв’язку з майбутніми переговорами між президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Путіним.

Відповідний анонс засідання, яке пройде 11 серпня у форматі відеоконференції, оприлюднений у понеділок на сайті Європейської ради. Інших деталей в повідомленні не міститься.

Разом з тим відомо, що засідання, на яке також запрошений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, розпочнеться о 16.00. Пресконференція не передбачена.

Раніше про те, що позачергове засідання скликано саме через зустріч Трампа та Путіна, яке пройде 15 серпня на Алясці, повідомило агентство Reuters.