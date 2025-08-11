Інтерфакс-Україна
Події
10:41 11.08.2025

Росіяни 26 раз обстріляли Донеччину, загинуло двоє людей, 11 поранені

Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти за добу 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 10 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Дружківці і Чернігівці. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення", – написав Філашкін в телеграм-каналі.

Так, у Дружківці Краматорського району 1 людина загинула і 2 поранені. У Святогірську пошкоджено багатоповерхівку і 11 приватних будинків. У Староварварівці Олександрівської громади пошкоджено склад і лінію електропередач. У Костянтинівці 2 людини поранено, пошкоджено 5 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 5 газогонів і 2 торгові павільйони; в Іванопіллі поранено 2 людини, пошкоджено будинок; у Білокузьминівці пошкоджено 4 будинки.

У Чернігівці Добропільської громади Покровського району 1 людина загинула. У Мирнограді поранено 2 людини. У Білозерському 3 людини поранені, зруйновано багатоповерхівку. У Шаховому пошкоджено 45 будинків, у Володимирівці – 18.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 4 будинки.

З лінії фронту евакуйовано 1444 людей, у тому числі 41 дитину.

Теги: #донецька_область #обстріли

