Росіяни 26 раз обстріляли Донеччину, загинуло двоє людей, 11 поранені
Російські окупанти за добу 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"За 10 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Дружківці і Чернігівці. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення", – написав Філашкін в телеграм-каналі.
Так, у Дружківці Краматорського району 1 людина загинула і 2 поранені. У Святогірську пошкоджено багатоповерхівку і 11 приватних будинків. У Староварварівці Олександрівської громади пошкоджено склад і лінію електропередач. У Костянтинівці 2 людини поранено, пошкоджено 5 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 5 газогонів і 2 торгові павільйони; в Іванопіллі поранено 2 людини, пошкоджено будинок; у Білокузьминівці пошкоджено 4 будинки.
У Чернігівці Добропільської громади Покровського району 1 людина загинула. У Мирнограді поранено 2 людини. У Білозерському 3 людини поранені, зруйновано багатоповерхівку. У Шаховому пошкоджено 45 будинків, у Володимирівці – 18.
У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 4 будинки.
З лінії фронту евакуйовано 1444 людей, у тому числі 41 дитину.