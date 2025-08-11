Інтерфакс-Україна
Події
02:29 11.08.2025

Рютте вважає, що Трамп на майбутній зустрічі перевірятиме чи серйозно налаштований Путін - ЗМІ

2 хв читати

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Трамп випробовуватиме Путіна під час зустрічі на Алясці, повідомив канал CBS News у неділю.

"У п'ятницю важливо побачити, наскільки серйозним є Путін, і єдиний, хто може це зробити, — це президент Трамп", — сказав Рютте в програмі "Face the Nation with Margaret Brennan".

Трамп оголосив про заплановану зустріч віч-на-віч з Путіним в п'ятницю на Алясці в Truth Social наприкінці минулого тижня. І хоча на початку тижня Білий дім зазначив, що Трамп готовий зустрітися як з Путіним, так і з Зеленським, Трамп заявив, що планує "почати з Росії", додавши, що "у нас є шанс" скликати тристоронню зустріч з Путіним і Зеленським. Відтак генсека НАТО Марка Рютте запитали про його ставлення до факту, що на зустрічі у п’ятницю Україна не буде пристутня. Рютте відповів, що коли йдеться про обговорення території, гарантій безпеки, мирних переговорів і подальших кроків, "Україна повинна бути і буде залучена".

"Дуже важливо, щоб зустріч відбулася. Це не буде остаточне рішення з цього питання", — сказав Рютте в інтервю CBS News, зазначивши, що Трамп "фактично вивів ситуацію з глухого кута" і назвавши це "вирішальним" кроком.

Рютте також висловив вдячність Трампу за дозвіл на поставку американської зброї в Україну, що, за його словами, "відкрило шлюзи", і високо оцінив заплановані вторинні санкції проти деяких найбільших покупців російської нафти і газу, включаючи Індію.

Генеральний секретар заявив, що поставки зброї, координовані НАТО, будуть продовжуватися незалежно від того, що відбудеться на зустрічі (Трампа й Путіна – ІФ-У) в п'ятницю, підкресливши зобов'язання "забезпечити, щоб Україна мала все необхідне для продовження боротьби і перебувала в найкращому можливому становищі", коли настане час переговорів про перемир'я або мирну угоду.

"Щодо можливості початку цих переговорів, Рютте заявив, що зустріч у п'ятницю "є спробою президента Трампа переконатися, що Путін налаштований серйозно", - повідомляє CBS News.

"Якщо він не серйозний, то на цьому все закінчиться. Якщо він серйозний, то з п'ятниці процес продовжиться — Україна буде залучена, європейці будуть залучені", — сказав Рютте.

Джерело: https://www.cbsnews.com/news/nato-secretary-general-says-trump-will-be-testing-putin-in-friday-meeting/

Теги: #сша #нато #рютте #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:50 11.08.2025
Алієв заявив, що російські атаки по азербайджанських об’єктах в Україні не завадять енергетичній співпраці з Україною - ЗМІ

Алієв заявив, що російські атаки по азербайджанських об’єктах в Україні не завадять енергетичній співпраці з Україною - ЗМІ

23:21 10.08.2025
США працюють над організацією зустрічі Путіна і Зеленського – Венс

США працюють над організацією зустрічі Путіна і Зеленського – Венс

22:25 10.08.2025
Каллас заявляє, що будь-яка угода між США і Росією повинна включати Україну і ЄС

Каллас заявляє, що будь-яка угода між США і Росією повинна включати Україну і ЄС

21:51 10.08.2025
Україна не допустить аби РФ обманула США – Зеленський

Україна не допустить аби РФ обманула США – Зеленський

19:21 10.08.2025
США працюють над організацією зустрічі Путіна і Зеленського – Венс

США працюють над організацією зустрічі Путіна і Зеленського – Венс

01:16 10.08.2025
Білий дім розглядає можливість запрошення Зеленського на Аляску - ЗМІ

Білий дім розглядає можливість запрошення Зеленського на Аляску - ЗМІ

22:49 08.08.2025
Єрмак провів онлайн-розмову з радниками з питань безпеки шести країн і НАТО щодо миру в Україні

Єрмак провів онлайн-розмову з радниками з питань безпеки шести країн і НАТО щодо миру в Україні

20:11 07.08.2025
Віткофф проінформує українських та натовських чиновників про зустріч із Путіним

Віткофф проінформує українських та натовських чиновників про зустріч із Путіним

19:07 06.08.2025
Новий президент Польщі пообіцяв зробити польську армію провідною силою НАТО в Європі

Новий президент Польщі пообіцяв зробити польську армію провідною силою НАТО в Європі

15:16 06.08.2025
В НАТО серйозно ставляться до порушень повітряного простору Литви російськими БпЛА

В НАТО серйозно ставляться до порушень повітряного простору Литви російськими БпЛА

ВАЖЛИВЕ

Україна не допустить аби РФ обманула США – Зеленський

Жодні дедлайни для РФ не працюють – Зеленський про російську атаку на Запоріжжя

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 19 осіб

Дрони ГУР атакували російський НПЗ за 2000 км від України

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до дванадцяти – ОВА

ОСТАННЄ

Азербайджан може зняти ембарго на постачання Україні зброї - ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 112 ворожих атак - Генштаб

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 20 осіб – ОВА

Жодні дедлайни для РФ не працюють – Зеленський про російську атаку на Запоріжжя

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 19 осіб

Мерц заявив, що умови миру між Україною й РФ не можуть стати винагородою для агресії

Дрони ГУР атакували російський НПЗ за 2000 км від України

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до дванадцяти – ОВА

Восьмеро постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю

Попередньо двоє людей постраждали внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА