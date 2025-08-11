Рютте вважає, що Трамп на майбутній зустрічі перевірятиме чи серйозно налаштований Путін - ЗМІ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Трамп випробовуватиме Путіна під час зустрічі на Алясці, повідомив канал CBS News у неділю.

"У п'ятницю важливо побачити, наскільки серйозним є Путін, і єдиний, хто може це зробити, — це президент Трамп", — сказав Рютте в програмі "Face the Nation with Margaret Brennan".

Трамп оголосив про заплановану зустріч віч-на-віч з Путіним в п'ятницю на Алясці в Truth Social наприкінці минулого тижня. І хоча на початку тижня Білий дім зазначив, що Трамп готовий зустрітися як з Путіним, так і з Зеленським, Трамп заявив, що планує "почати з Росії", додавши, що "у нас є шанс" скликати тристоронню зустріч з Путіним і Зеленським. Відтак генсека НАТО Марка Рютте запитали про його ставлення до факту, що на зустрічі у п’ятницю Україна не буде пристутня. Рютте відповів, що коли йдеться про обговорення території, гарантій безпеки, мирних переговорів і подальших кроків, "Україна повинна бути і буде залучена".

"Дуже важливо, щоб зустріч відбулася. Це не буде остаточне рішення з цього питання", — сказав Рютте в інтервю CBS News, зазначивши, що Трамп "фактично вивів ситуацію з глухого кута" і назвавши це "вирішальним" кроком.

Рютте також висловив вдячність Трампу за дозвіл на поставку американської зброї в Україну, що, за його словами, "відкрило шлюзи", і високо оцінив заплановані вторинні санкції проти деяких найбільших покупців російської нафти і газу, включаючи Індію.

Генеральний секретар заявив, що поставки зброї, координовані НАТО, будуть продовжуватися незалежно від того, що відбудеться на зустрічі (Трампа й Путіна – ІФ-У) в п'ятницю, підкресливши зобов'язання "забезпечити, щоб Україна мала все необхідне для продовження боротьби і перебувала в найкращому можливому становищі", коли настане час переговорів про перемир'я або мирну угоду.

"Щодо можливості початку цих переговорів, Рютте заявив, що зустріч у п'ятницю "є спробою президента Трампа переконатися, що Путін налаштований серйозно", - повідомляє CBS News.

"Якщо він не серйозний, то на цьому все закінчиться. Якщо він серйозний, то з п'ятниці процес продовжиться — Україна буде залучена, європейці будуть залучені", — сказав Рютте.

Джерело: https://www.cbsnews.com/news/nato-secretary-general-says-trump-will-be-testing-putin-in-friday-meeting/