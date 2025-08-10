Інтерфакс-Україна
Події
21:03 10.08.2025

Жодні дедлайни для РФ не працюють – Зеленський про російську атаку на Запоріжжя

1 хв читати
Жодні дедлайни для РФ не працюють – Зеленський про російську атаку на Запоріжжя

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жодні дедлайни та очікування від РФ не працюють. Таким чином Зеленський відреагував на бомбардування росіянами цивільної інфраструктури Запоріжжя у неділю.

"Зараз у Запоріжжі наші рятувальники, медики, поліцейські, усі служби допомагають після удару російських бомб. Авіабомби – по місту, по звичайній забудові, по автовокзалу, по одній із клінік. На жаль, є постраждалі. Усі отримають допомогу. Дякую кожному нашому працівнику ДСНС України, усім службам за те, що дуже оперативно реагуєте й завжди, за будь-яких обставин зберігаєте життя людей", - написав Зеленський у офіційному телеграм-каналі.

"Жодні дедлайни, жодні очікування від них не працюють – вони не хочуть зупиняти вбивства. Єдине, що вони шукають, – це шлях, як убити Україну", - заявив Зеленський.

"Ми чітко розуміємо загрози. Усі партнери, так само як ми, абсолютно чітко розуміють загрози. Усі бачать, що жодного реального кроку Росії до миру, жодного кроку на землі чи в повітрі, які могли би зберегти життя, – немає. Тому потрібні санкції, потрібен тиск. Сила потрібна – сила передусім Сполучених Штатів, сила Європи, сила всіх націй світу, які хочуть миру та спокою в міжнародних відносинах. Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить, треба зупиняти її економіку", - наголосив президент України.

 

Теги: #запоріжжя #зеленський #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:51 10.08.2025
Україна не допустить аби РФ обманула США – Зеленський

Україна не допустить аби РФ обманула США – Зеленський

20:53 10.08.2025
Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 19 осіб

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 19 осіб

19:58 10.08.2025
Дрони ГУР атакували російський НПЗ за 2000 км від України

Дрони ГУР атакували російський НПЗ за 2000 км від України

18:23 10.08.2025
Попередньо двоє людей постраждали внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю

Попередньо двоє людей постраждали внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю

17:41 10.08.2025
Зеленський і Алієв обговорили енергетичну співпрацю України та Азербайджану

Зеленський і Алієв обговорили енергетичну співпрацю України та Азербайджану

16:50 10.08.2025
Вкрай небезпечно для кожного народу, якщо якусь державу вважатимуть просто "територією" й намагатимуться поділити, – Зеленський

Вкрай небезпечно для кожного народу, якщо якусь державу вважатимуть просто "територією" й намагатимуться поділити, – Зеленський

14:09 10.08.2025
Зеленський обговорив з прем’єром Швеції розвиток української військової авіації

Зеленський обговорив з прем’єром Швеції розвиток української військової авіації

11:10 10.08.2025
Зеленський закликає до справедливого і довготривалого миру на європейському континенті - Шмигаль

Зеленський закликає до справедливого і довготривалого миру на європейському континенті - Шмигаль

09:54 10.08.2025
Зеленський подякував європейським лідерам за підтримку напередодні саміту на Алясці

Зеленський подякував європейським лідерам за підтримку напередодні саміту на Алясці

09:28 10.08.2025
Трамп готовий до тристороннього саміту на Алясці, Білий дім наразі планує лише двосторонній - ЗМІ

Трамп готовий до тристороннього саміту на Алясці, Білий дім наразі планує лише двосторонній - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Україна не допустить аби РФ обманула США – Зеленський

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 19 осіб

Дрони ГУР атакували російський НПЗ за 2000 км від України

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до дванадцяти – ОВА

США працюють над організацією зустрічі Путіна і Зеленського – Венс

ОСТАННЄ

Каллас заявляє, що будь-яка угода між США і Росією повинна включати Україну і ЄС

Мерц заявив, що умови миру між Україною й РФ не можуть стати винагородою для агресії

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до дванадцяти – ОВА

США працюють над організацією зустрічі Путіна і Зеленського – Венс

Восьмеро постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю

Росіяни зберігають активність на покровському напрямку, всього на фронті відбулося 64 боєзіткнення

Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий, одна людина загинула, ще двоє поранені

УЧХ надає допомогу евакуйованим з району Корабел у Херсоні

Через ворожий удар по прикордонню на Харківщині шпиталізовано літню жінку

Росіяни продовжують атакувати Херсонщину, троє людей загинули – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА