Інтерфакс-Україна
Події
20:53 10.08.2025

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 19 осіб

1 хв читати
Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 19 осіб
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Вже 19 постраждалих внаслідок атаки росіян по Запоріжжю, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

"Уже 19 поранених через атаку росіян на Запоріжжя. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу", - написав Федоров.

"Множинні мінновибухові травми кінцівок, голови, черевної порожнини - таких поранень дістали люди, які перебували поруч автовокзалу, коли ворог завдав по ньому удару", - описав Федоров незадовго перед тим.

Також він повідомив про пошкодження семи багатоквартирних будинків та нежитлових приміщень. У будівлях вибиті вікна та понівечені дахи. Комунальники вже розпочали усунення наслідків атаки - закривають вибиті вікна листами ОСБ, обстежують сусідні  будинки.

 

 

Теги: #запоріжжя #постраждалі #атака

