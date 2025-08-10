Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 19 осіб

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Вже 19 постраждалих внаслідок атаки росіян по Запоріжжю, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

"Уже 19 поранених через атаку росіян на Запоріжжя. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу", - написав Федоров.

"Множинні мінновибухові травми кінцівок, голови, черевної порожнини - таких поранень дістали люди, які перебували поруч автовокзалу, коли ворог завдав по ньому удару", - описав Федоров незадовго перед тим.

Також він повідомив про пошкодження семи багатоквартирних будинків та нежитлових приміщень. У будівлях вибиті вікна та понівечені дахи. Комунальники вже розпочали усунення наслідків атаки - закривають вибиті вікна листами ОСБ, обстежують сусідні будинки.