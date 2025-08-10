Інтерфакс-Україна
Події
11:10 10.08.2025

Зеленський закликає до справедливого і довготривалого миру на європейському континенті - Шмигаль

1 хв читати
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що на європейському континенті має панувати справедливий і довготривалий мир, зазначив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Вдячні за сильну позицію нашим партнерам. На європейському континенті має панувати справедливий і довготривалий мир. На цьому наголошує президент України. Лише підтримка України і тиск на агресора можуть змусити Росію зупинити війну. Сподіваємось, що за підтримки наших американських партнерів ми зможемо досягти цього якнайшвидше", - написав він в соцмережі Х.

Як повідомлялося, лідери країн Європейського Союзу та глава Єврокомісії закликали президента США Дональда Трампа захищати життєвоважливі інтереси України та Європи на переговорах з Володимиром Путіним.

Поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів, заявили також європейські лідери.

Теги: #війна #мир #шмигаль #зеленський

