Окупанти за добу втратили 950 осіб та 126 од. спецтехніки

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 950 окупантів, 1 танк, 4 бронемашини, 70 артсистем, 140 БПЛА, а також 126 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.25 орієнтовно склали особового складу – близько out 1063240 (+950) осіб, танків – 11089 (+1) од, бойових броньованих машин – 23107 (+4) од, артилерійських систем – 31343 (+70) од, РСЗВ – 1460 (+4) од, засоби ППО – 1204 (+0) од, літаків – 421 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50455 (+140), крилаті ракети – 3556 (+1), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 57982 (+126), спеціальна техніка – 3936 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.