06:23 10.08.2025

Стармер і Макрон домовилися тісно взаємодіяти з Трампом при підготовці його зустрічі з Путіним

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон домовилися співпрацювати з американським лідером Дональдом Трампом протягом наступних днів його підготовки до зустрічі з російським правителем Володимиром Путіним.

Як повідомляє Офіс глави британського уряду, Стармер в суботу вдень розмовляв з Макроном. Вони обговорили останні події в Україні, підтвердивши свою непохитну підтримку президенту Володимиру Зеленському та забезпеченню справедливого та тривалого миру для українського народу.

Також сторони привітали зусилля Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні та припинення агресивної війни Росії, а також обговорили, як продовжувати тісну співпрацю з президентом Трампом та президентом Зеленським протягом наступних днів.

"Вони домовилися підтримувати тісний контакт", - сказано в повідомленні.

Джерело: https://www.gov.uk/government/news/pm-call-with-president-macron-of-france-9-august-2025

Теги: #макрон #взаємодія #трамп #стармер

