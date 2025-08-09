Інтерфакс-Україна
22:45 09.08.2025

Зеленський про перемовини в Британії: наші аргументи чують, небезпеки враховують

Президент Володимир Зеленський повідомив деталі зустрічі у Великій Британії представників США, України та європейських держав на рівні радників з нацбезпеки.

"Вже була щойно доповідь нашої команди з Британії. Андрія Єрмака. Були перемовини безпекових представників Сполучених Штатів Америки та Європи. Україна, Сполучені Штати, віцепрезидент Венс, Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія, Польща", - сказав він у вечірньому відеозвернені в суботу.

За словами президента зустріч була конструктивною і "наші сигнали всі передали".

"Наші аргументи чують. Небезпеки враховують. Шлях до миру для України має визначатися разом і тільки разом з Україною. І це принципово", - наголосив він.

Зеленський підкреслив, що важливо, щоб спільні підходи, спільне бачення спрацювали на справжній мир.

"Консолідована позиція, припинення вогню, припинення окупації, припинення війни Дякую всім, хто з нами, хто з Україною", - резюмував український лідер. 

