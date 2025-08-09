Інтерфакс-Україна
Події
19:25 09.08.2025

Окупанти атакують Дніпропетровщину дронами і артилерією, двоє постраждалих

Російські війська в суботу продовжують атакувати дронами та артилерією Дніпропетровську область, постраждали дві людини, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"На Нікопольщині протягом дня від ворожих ударів потерпали сам Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Туди агресор спрямовував FPV-дрони, обстрілював в артилерії", - написав він в телеграмі.

За словами Лисака, внаслідок обстрілів постраждали 46-річний чоловік і 44-річна жінка. Їх доправили до лікарні.

Також виникли пожежі. Вогонь знищив 2 приватні будинки, 3 господарські споруди. Ще 6 осель і 2 господарські споруди в районі пошкоджені. Зачепило лінію електропередач.

Разом з тим, Синельниківщину противник атакував БпЛА та ракетами. Там також було кілька займань. Понівечені п'ятиповерхівка і авто.

А в Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі, через удар безпілотником загорілася суха трава.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

