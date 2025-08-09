Інтерфакс-Україна
Події
15:23 09.08.2025

Зеленський знов говорив із Макроном

1 хв читати
Зеленський знов говорив із Макроном

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном дипломатичні кроки задля "реального миру" в Україні.

"Говорив із президентом Франції Емманюелем Макроном. Вдячний за підтримку. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації. Україна, Франція, всі партнери готові працювати максимально продуктивно заради реального миру. Дійсно важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз. Нам усім потрібні справжнє закінчення війни та надійні основи безпеки для України й інших європейських націй", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Теги: #розмова #макрон #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:00 09.08.2025
Зеленський говорив з прем’єркою Данії про кроки, "що наближають до реального завершення війни, а не до її реконфігурації"

Зеленський говорив з прем’єркою Данії про кроки, "що наближають до реального завершення війни, а не до її реконфігурації"

14:05 09.08.2025
Рішення для безпеки України мають значення для всіх у Європі – Зеленський після розмови з прем'єром Естонії

Рішення для безпеки України мають значення для всіх у Європі – Зеленський після розмови з прем'єром Естонії

13:55 09.08.2025
Зеленський після розмови зі Стармером: бачимо небезпеку плану РФ звести все до обговорення неможливого

Зеленський після розмови зі Стармером: бачимо небезпеку плану РФ звести все до обговорення неможливого

11:24 09.08.2025
Зеленський ввів укази проти 305 підприємств з усього світу, зокрема, дотичних до захоплення ЗАЕС та тіньового флоту – укази

Зеленський ввів укази проти 305 підприємств з усього світу, зокрема, дотичних до захоплення ЗАЕС та тіньового флоту – укази

09:05 09.08.2025
Україна готова до реальних рішень заради тривалого миру - Зеленський

Україна готова до реальних рішень заради тривалого миру - Зеленський

09:02 09.08.2025
Зеленський: Українське територіальне питання в Конституції. Відступати ніхто не буде. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть

Зеленський: Українське територіальне питання в Конституції. Відступати ніхто не буде. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть

22:49 08.08.2025
Єрмак провів онлайн-розмову з радниками з питань безпеки шести країн і НАТО щодо миру в Україні

Єрмак провів онлайн-розмову з радниками з питань безпеки шести країн і НАТО щодо миру в Україні

20:42 08.08.2025
РФ поки не зважає на дедлайн для припинення вогню і продовжує вбивства - Зеленський

РФ поки не зважає на дедлайн для припинення вогню і продовжує вбивства - Зеленський

20:37 08.08.2025
Зеленський погодив кілька нових санкційних пакетів України

Зеленський погодив кілька нових санкційних пакетів України

20:33 08.08.2025
Зеленський анонсував дипломатичну роботу найближчими днями

Зеленський анонсував дипломатичну роботу найближчими днями

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після розмови зі Стармером: бачимо небезпеку плану РФ звести все до обговорення неможливого

Окупанти атакували дроном авто в Біленькому Запорізької області, загинули 2 мирних мешканців – поліція

Окупанти повторно вдарили дроном по автобусу під Херсоном, постраждали 3 поліцейських

Українці заслуговують на справедливий мир, заснований на повазі до територіальної цілісності, РФ не повинна бути винагороджена – Сибіга

Російський дрон атакував маршрутку під Херсоном, 2 загиблих – прокуратура

ОСТАННЄ

Зустріч представників США, України та Європи планується у суботу в Британії - ЗМІ

Політики та експерти переконані, що Трамп спробує змусити Україну піти на поступки РФ

Віткофф неправильно зрозумів заяви Путіна і прийняв їх за поступку - ЗМІ

Новим речником Міноборони став журналіст та телеведучий Дрималовський

РФ вимагає від України відмовитись від оборонної лінії в Донецькій області без гарантій, що бої не відновляться – ISW

У Дніпрі прокуратура розслідує можливе побиття колишнього військового працівниками ТЦК

Окупанти зайняли близько 500 кв км української території в липні, їх просування в Сумській області зупинилось – британська розвідка

Безпілотники СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані

Волонтери УЧХ двох областей беруть участь в евакуації мешканців Корабела у Херсоні

"Атеш" повідомляє про знищення заводу з виробництва "Шахедів" у російському Татарстані

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА