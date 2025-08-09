Зеленський знов говорив із Макроном

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном дипломатичні кроки задля "реального миру" в Україні.

"Говорив із президентом Франції Емманюелем Макроном. Вдячний за підтримку. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації. Україна, Франція, всі партнери готові працювати максимально продуктивно заради реального миру. Дійсно важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз. Нам усім потрібні справжнє закінчення війни та надійні основи безпеки для України й інших європейських націй", - написав Зеленський у телеграм-каналі.