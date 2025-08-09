Волонтери УЧХ двох областей беруть участь в евакуації мешканців Корабела у Херсоні

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) двох областей беруть участь в евакуації населення мікрорайону Корабел у Херсоні.

"До евакуації залучені волонтери загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Херсонській і Дніпропетровській областях", - повідомив УЧХ у суботу у Фейсбуці.

З початку оголошення евакуації волонтери УЧХ допомогли виїхати із мікрорайону Корабел в безпечніші місця багатьом мешканцям — переважно літнім людям або тим, хто має труднощі з пересуванням.

Волонтери також працюють в пунктах реєстрації евакуйованих, надають їм першу психологічну та за необхідності домедичну допомогу. Наразі першу психологічну допомогу від Українського Червоного Хреста отримали понад 150 людей. Прийнято та оброблено понад 360 телефонних звернень. Першу допомогу надано 5 громадянам. Крім того, людей забезпечують наборами гуманітарної допомоги чи водою.

За даними Херсонської ОВА, за тиждень з мікрорайону Корабел евакуювали 1411 місцевих жителів, серед них 56 дітей та 141 особа з числа маломобільних категорій населення.