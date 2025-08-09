Інтерфакс-Україна
14:05 09.08.2025

Рішення для безпеки України мають значення для всіх у Європі – Зеленський після розмови з прем'єром Естонії

Рішення для безпеки України мають значення для всіх у Європі – Зеленський після розмови з прем'єром Естонії

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом питання мирного процесу та європейської інтеграції.

"Вдячний за підтримку. Поінформував про нашу дипломатичну роботу з партнерами для закінчення війни та гарантування спільної безпеки. Поділяємо думку, що рішення для безпеки України мають значення для всіх у Європі. Обговорили також справи на рівні Євросоюзу, зокрема ситуацію в перемовинах щодо вступу України у Євросоюз", - написав Зеленський в Телеграм у суботу за підсумками розмови.

Він наголосив важливість принципової позиція Естонії щодо справедливих умов руху у Євросоюз для України та Молдови. "Не може бути розділень та несправедливості на цьому шляху. Єдність має працювати", - відзначив президент України.

Теги: #розмова #міхал_крістен #зеленський

