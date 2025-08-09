Окупанти повторно вдарили дроном по автобусу під Херсоном, постраждали 3 поліцейських

Троє співробітників Національної поліції України отримали контузії внаслідок повторної атаки дрона по автобусу в передмісті Херсона, в якому раніше загинули двоє та отримали поранення 16 людей, повідомляється на сайті відомства.

"Під час спроби поліцейськими дістати з салону автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрону в транспортний засіб. В результаті троє працівників поліції отримали контузії. На теперішній час тривають необхідні слідчі дії щодо документування чергового цинічного воєнного злочину рф", - повідомив відділ комунікації поліції Херсонської області.

Як повідомлялося, двоє людей загинуло і 16 отримали поранення, в тому числі принаймні двоє людей важкі, внаслідок атаки маршрутного автобуса у передмісті Херсона російським безпілотником близько 08:30 в суботу. Усі постраждалі під час обстрілу перебували всередині транспортного засобу".

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відзначив, що цей удар свідчить про небажання РФ закінчувати війну в Україні.