Єрмак про удар по автобусу під Херсоном: ось так РФ "хоче миру"

Фото: https://t.me/ermaka2022

Дроновий удар російських окупантів по маршрутному автобусу під Херсоном, через що двоє людей, які в ньому перебували, загинули і ще 16 отримали пораненні, свідчить про небажання РФ закінчувати війну в Україні, наголошує голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Отже, ось так Росія "хоче миру". Напад на рейсовий автобус у передмісті Херсона, де росіяни щодня полюють на мирних жителів", - написав Єрмак в соцмережі Х в суботу, проілюструвавши повідомлення фотографією загиблих у закривавленому салоні автобусу.

"Люди гинуть. За що? Росіяни обманюють усіх навколо, вдаючи, що готові зупинити війну, але нічого не роблять для досягнення цієї мети", - додав голова Офісу президента України.

Як повідомлялося, Двоє людей загинуло і 16 отримали поранення, в тому числі принаймні двоє людей важкі, внаслідок атаки маршрутного автобуса у передмісті Херсона російським безпілотником близько 08:30 в суботу. Усі постраждалі під час обстрілу перебували всередині транспортного засобу".

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).