Інтерфакс-Україна
Події
12:07 07.12.2025

Росія за тиждень випустила по Україні понад 1600 ударних дронів, близько 1200 КАБів та майже 70 ракет різних типів – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Росія лише за цей тиждень випустила по Україні понад 1600 ударних дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб та майже 70 ракет різних типів, основна ціль – цивільна інфраструктура, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Практично щодня та щоночі наші екстрені служби ліквідовують наслідки російських обстрілів мирних українських міст і громад. Лише за цей тиждень було понад 1600 ударних дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб та майже 70 ракет різних типів, які Росія випустила по Україні. Основні цілі цих ударів – інфраструктура, що підтримує звичайне життя", - написав він у телеграм-каналі у неділю.

"Був удар і сьогодні: понад 240 дронів і п’ять балістичних ракет, є пошкодження в семи областях. На жаль, є загиблі у Словʼянську та на Чернігівщині. Мої співчуття рідним та близьким", - наголосив Зеленський.

За його словами, Україна продовжує "працювати з партнерами, щоб у відповідь на ці удари наш захист посилювався. Пріоритет очевидний – більше систем та ракет ППО, більше підтримки для наших захисників. Кожна домовленість має реалізовуватися швидше"

Теги: #атака_рф #зеленський

