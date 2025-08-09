Ще одна мережа шахрайських кол-центрів викрита в Дніпрі - Офіс генпрокурора

Фото: https://gp.gov.ua/ua/

Прокурори Офісу генерального прокурора припинили діяльність одразу п’яти шахрайських кол-центрів на території міста Дніпро, кожен з яких них налічував близько 250 робочих місць з обладнанням для здійснення дзвінків та приховування реальних номерів, повідомляється на сайті відомства в суботу.

"Зловмисники використовували SIM-карти операторів мобільного зв’язку країн Євросоюзу. Потерпілих вводили в оману під виглядом працівників банків та сервісних компаній, після чого отримували доступ до їхніх коштів", - йдеться в повідомленні.

У ході обшуків вилучено понад тисячу одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, велику кількість SIM-карт іноземних операторів, а також інші носії інформації та документи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч.5 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Наразі встановлюється коло усіх причетних осіб та кількість потерпілих.