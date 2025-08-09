Інтерфакс-Україна
07:42 09.08.2025

Унаслідок ракетної атаки на Дніпро постраждали троє людей

Унаслідок ракетної атаки на Дніпро постраждали троє людей
Вранці внаслідок ракетної атаки на місто Дніпро постраждали троє осіб — 41-річна жінка та чоловіки віком 21 та 29 років, усіх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Постраждали троє людей - 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Є руйнування на території підприємства. Потрощені й авто, будівля, що не експлуатувалася. Виникла пожежа", — написав Лисак у Телеграм-каналі ранком суботи.

Продовжувалися обстріли й у Нікопольському районі, де ворог застосовував артилерію та безпілотні літальні апарати, тероризуючи Нікополь, Мирівську, Марганецьку та Покровську міську та сільську громади. За наявною інформацією, внаслідок цих обстрілів є одна загибла та один поранений.

"Частково зруйнований приватний будинок, ще 6 - пошкоджені. Понівечені 2 господарські споруди, лінія електропередач", — уточнили в адміністрації.

Також у Мирівській громаді вчора ввечері внаслідок влучання FPV-дрона спалахнула господарська споруда, яку рятувальники оперативно загасили. Було пошкоджено автомобіль.

На Синельниківщині постраждала Межівська громада, куди противник завдавав ударів безпілотниками. Там загорілися приватний і багатоквартирний будинки, пожежу також ліквідували.

 

