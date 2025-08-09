Розмір 4-го траншу Україні за Ukraine Facility склав EUR3,2 млрд замість попередніх $3,05 млрд

Рада Європейського Союзу схвалила четвертий транш за програмою Ukraine Facility у розмірі понад EUR3,2 млрд, тоді як попередньо його розмір було визначено у розмірі біля EUR3,05 млрд.

"Метою є підтримка макрофінансової стабільності України, а також її відновлення, реконструкція та модернізація", – зазначається у повідомленні Ради ЄС.

Як повідомлялося, розмір траншу було скорочено з планових EUR4,5 млрд через затримку із виконанням 3 з 16 індикаторів, які Київ мав виконати згідно з Планом України, покладеним в основу Ukraine Facility: закони про територіальну організацію виконавчої влади (так звана "реформа децентралізації") та про реформу АРМА , а також відбір на конкурсі 25 суддів до Вищого антикорупційного суду, в якому до фінішу дійшло всього 2 кандидати.

В той же час очільник Мінекономіки Олексій Соболев зазначив, що Україна ще до вересня виконає два з трьох індикаторів (мова про закони), що дозволить отримати EUR1,1 млрд орієнтовно на початку листопада

Як нагадав Мінфін України, загалом до держбюджету вже надійшло EUR19,6 млрд у межах програми Ukraine Facility, загальний обсяг якої складає EUR50 млрд. Тільки у 2025 році передбачено близько EUR12,5 млрд фінансової підтримки для України, з яких EUR3,5 млрд вже залучено.

Європейський Союз залишається найбільшим донором бюджетної підтримки України – EUR53,5 млрд за понад три роки, також зазначив Мінфін.