Нікополь під обстрілом: загинула 56-річна жінка, поранено чоловіка

У Нікополі внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинула 56-річна жінка, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Нікополі росіяни вбили 56-річну жінку. Рятувальники дістали її тіло з-під руїн будинку, який потрощила ворожа артилерія", – зазначив Лисак у Телеграм.

За його словами, поранення отримав 62-річний чоловік, його госпіталізували у важкому стані. Пошкоджено кілька приватних осель та господарських споруд.