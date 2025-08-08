Інтерфакс-Україна
Події
20:37 08.08.2025

Зеленський погодив кілька нових санкційних пакетів України

1 хв читати
Зеленський погодив кілька нових санкційних пакетів України
Фото: https://www.facebook.com/

У п'ятницю, 8 серпня, президент України Володимир Зеленський погодив кілька нових санкційних пакетів.

"Сьогодні ж я погодив кілька наших нових санкційних пакетів, пакетів України, – незабаром будуть відповідні рішення", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Окрім того, він повідомив, що провів нараду з урядом та командою Офісу президента щодо роботи на європейському напрямку, із партнерами у Європейському Союзі та європейськими країнами поза межами ЄС.

 

Теги: #санкції #зеленський #рф

