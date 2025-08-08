Інтерфакс-Україна
Події
17:45 08.08.2025

США і РФ планують укласти угоду про перемир'я, щоб закріпити здобутки Путіна в Україні – ЗМІ

2 хв читати
США і РФ планують укласти угоду про перемир'я, щоб закріпити здобутки Путіна в Україні – ЗМІ
Фото: Unsplash

Вашингтон і Москва прагнуть досягти угоди про припинення війни в Україні, яка закріпить окупацію Росією територій, захоплених під час вторгнення, за словами осіб, обізнаних у цьому питанні, повідомляє агентство Bloomberg у п'ятницю.

"Американські та російські чиновники працюють над угодою щодо територій для запланованої зустрічі на вищому рівні між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Путіним вже наступного тижня, повідомили джерела, які побажали залишитися анонімними, щоб обговорити приватні переговори. США працюють над тим, щоб отримати підтримку України та її європейських союзників щодо угоди, яка далеко не є очевидною", - йдеться у повідомленні.

За інформацією агентства, Путін вимагає, щоб Україна передала Росії всю східну частину Донбасу, а також Крим, який його війська незаконно анексували в 2014 році, що вимагатиме від України виведення військ з частин Луганської та Донецької областей, які все ще утримуються Києвом, що дасть Росії перемогу, якої її армія не змогла досягти військовим шляхом.

"Такий результат став би великою перемогою для Путіна, який давно прагне прямих переговорів із США щодо умов закінчення війни, яку він розпочав, відсунувши на другий план Україну та її європейських союзників. Зеленський ризикує отримати пропозицію "бери або залишай", яка змусить його погодитися на втрату української території, тоді як Європа побоюється, що їй доведеться контролювати дотримання перемир'я, поки Путін відновлює свої сили", - пише видання.

Росія припинить наступальні дії в Херсонській та Запорізькій областях України вздовж поточних ліній фронту в рамках угоди, повідомили джерела. Вони застерегли, що умови та плани угоди все ще перебувають у стані розробки і можуть бути змінені. Неясно, чи готова Москва відмовитися від будь-яких територій, які вона зараз окупує, включаючи Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі.

Білий дім не відповів на запит про коментар. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков не відповів на запит про коментар.

Україна відмовилася коментувати ці пропозиції.

Теги: #угода #сша #війна #припинення #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:40 08.08.2025
РФ цілеспрямовано дезінформує світ про наявність погодженого без України плану завершення війни - ЦПД

РФ цілеспрямовано дезінформує світ про наявність погодженого без України плану завершення війни - ЦПД

17:35 08.08.2025
Пентагон отримав можливість повертати в арсенали США вже виділену для Києва зброю - ЗМІ

Пентагон отримав можливість повертати в арсенали США вже виділену для Києва зброю - ЗМІ

17:28 08.08.2025
Російські футбольні клуби отримали EUR10,8 млн з фонду "солідарності" УЄФА після вторгнення РФ в Україну – ЗМІ

Російські футбольні клуби отримали EUR10,8 млн з фонду "солідарності" УЄФА після вторгнення РФ в Україну – ЗМІ

16:53 08.08.2025
ГУР атакувало російську зенітно-ракетну бригаду в Краснодарському краї - джерела

ГУР атакувало російську зенітно-ракетну бригаду в Краснодарському краї - джерела

16:20 08.08.2025
Воїни ГУР уразили в Криму одну з найцінніших РЛС окупантів — "єнісєй" з комплексу С-500

Воїни ГУР уразили в Криму одну з найцінніших РЛС окупантів — "єнісєй" з комплексу С-500

14:04 08.08.2025
Туск: Російське вторгнення в Україну незабаром може бути "заморожене"

Туск: Російське вторгнення в Україну незабаром може бути "заморожене"

12:35 08.08.2025
Глава МЗС Фінляндії: США повинні ввести санкції проти Росії

Глава МЗС Фінляндії: США повинні ввести санкції проти Росії

12:00 08.08.2025
За кілька місяців Третій корпус Білецького "зжере" клин, який РФ вбила між Лиманом і Боровою –– Арті Грін

За кілька місяців Третій корпус Білецького "зжере" клин, який РФ вбила між Лиманом і Боровою –– Арті Грін

10:45 08.08.2025
У липні дефіцит бюджету РФ становив $13 млрд

У липні дефіцит бюджету РФ становив $13 млрд

06:44 08.08.2025
США пообіцяли винагороду $50 млн за інформацію для арешту Мадуро

США пообіцяли винагороду $50 млн за інформацію для арешту Мадуро

ВАЖЛИВЕ

Рада ЄС ухвалила надання Україні EUR3,056 млрд в рамках Ukraine Facility - Свириденко

САП подала клопотання про відсторонення від посади голови АМКУ Кириленка

СБУ: Служба надала директору НАБУ матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр двом працівникам НАБУ

Міжнародний арбітражний трибунал припинив провадження за позовом компанії Коломойського проти України на $700 млн

За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

ОСТАННЄ

У Херсоні померла поранена через російський обстріл жінка – ОВА

Рада ЄС ухвалила надання Україні EUR3,056 млрд в рамках Ukraine Facility - Свириденко

На Дніпропетровщині припинено діяльність 31 шахрайського кол-центру – прокуратура

Безробітний з Краматорська отримав 15 років за шпигунство на краматорському напрямку - СБУ

Рух вантажівок дозволили в Миколаївській області вночі через денну спеку

Моді обговорив з Путіним війну в Україні, назвав його другом і чекає на зустріч

Окупанти атакували з дрона дитину в Херсоні - ОВА

Переможці спецаукціонів "Укренерго" на балансування енергосистеми можуть відтермінувати запуск об’єктів на 1-4 місяці за рахунок фінзабезпечення

СБУ повідомила про заочну підозру адміралу РФ Пінчуку, який віддав наказ захопити українське судно "Сапфір"

Трамп запитав Італію про можливість проведення переговорів з Путіним – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА