США і РФ планують укласти угоду про перемир'я, щоб закріпити здобутки Путіна в Україні – ЗМІ

Фото: Unsplash

Вашингтон і Москва прагнуть досягти угоди про припинення війни в Україні, яка закріпить окупацію Росією територій, захоплених під час вторгнення, за словами осіб, обізнаних у цьому питанні, повідомляє агентство Bloomberg у п'ятницю.

"Американські та російські чиновники працюють над угодою щодо територій для запланованої зустрічі на вищому рівні між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Путіним вже наступного тижня, повідомили джерела, які побажали залишитися анонімними, щоб обговорити приватні переговори. США працюють над тим, щоб отримати підтримку України та її європейських союзників щодо угоди, яка далеко не є очевидною", - йдеться у повідомленні.

За інформацією агентства, Путін вимагає, щоб Україна передала Росії всю східну частину Донбасу, а також Крим, який його війська незаконно анексували в 2014 році, що вимагатиме від України виведення військ з частин Луганської та Донецької областей, які все ще утримуються Києвом, що дасть Росії перемогу, якої її армія не змогла досягти військовим шляхом.

"Такий результат став би великою перемогою для Путіна, який давно прагне прямих переговорів із США щодо умов закінчення війни, яку він розпочав, відсунувши на другий план Україну та її європейських союзників. Зеленський ризикує отримати пропозицію "бери або залишай", яка змусить його погодитися на втрату української території, тоді як Європа побоюється, що їй доведеться контролювати дотримання перемир'я, поки Путін відновлює свої сили", - пише видання.

Росія припинить наступальні дії в Херсонській та Запорізькій областях України вздовж поточних ліній фронту в рамках угоди, повідомили джерела. Вони застерегли, що умови та плани угоди все ще перебувають у стані розробки і можуть бути змінені. Неясно, чи готова Москва відмовитися від будь-яких територій, які вона зараз окупує, включаючи Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі.

Білий дім не відповів на запит про коментар. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков не відповів на запит про коментар.

Україна відмовилася коментувати ці пропозиції.