16:00 08.08.2025

Правоохоронці викрили факти зловживання у військових частинах в Києві та Київській області

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону спільно з правоохоронними органами викрили факти протиправних дій військовослужбовців, унаслідок яких державі завдано значних збитків, повідомляє пресслужба прокуратури.

Так, Білоцерківською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону спільно з Територіальним управлінням БЕБ у місті Києві повідомлено про підозру колишньому начальнику однієї з військових частин у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

"Слідством встановлено, що упродовж березня–жовтня 2023 року військовослужбовець, неналежно виконуючи свої службові обов'язки, не перевірив відомості про безпосередню участь підлеглих у бойових діях та видав накази про виплату додаткової винагороди у розмірі 30 тис грн 56 військовослужбовцям підрозділу, які не залучалися до виконання бойових (спеціальних) завдань та перебували у пункті постійної дислокації, виконуючи свої функціональні обов’язки", - вказується у повідомленні.

Унаслідок таких протиправних дій державі завдано збитків на загальну суму 15,5 млн грн.

Крім того, Київською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону спільно з Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Києві за оперативного супроводу ДВКР СБ України повідомлено про підозру начальнику відділення технічного захисту інформації однієї з військових частин та його заступнику у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

"За даними слідства, упродовж березня 2023 – грудня 2024 року військовослужбовці, діючи за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, вносили до табелів обліку робочого часу завідомо неправдиві відомості про присутність на робочому місці підлеглого працівника, який фактично був відсутній", - зазначають в прокуратурі.

Внаслідок вказаних протиправних дій працівнику безпідставно нараховано та виплачено заробітну плату на загальну суму 529 тис грн.

У вказаних кримінальних провадженнях стороною обвинувачення до суду подано клопотання про застосування до підозрюваних запобіжних заходів.

