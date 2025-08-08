Україна, Молдова та Румунія наголошують на нагальній потребі відновлення миру для України з дотриманням її суверенітету і територіальної цілісності

Україна, Молдова та Румунія "високо цінують динамічні зусилля" адміністрації президента США Дональда Трампа та держав-учасниць Коаліції охочих у пошуку потенційних шляхів до справедливого і тривалого миру в Україні.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ України, Республіки Молдова та Румунії. Відповідну заяву глави МЗС України, Молдови підписали за результатами зустрічі у Чернівцях у п'ятницю, 8 серпня.

"Ми високо цінуємо динамічні зусилля Адміністрації президента Сполучених Штатів та держав-учасниць Коаліції охочих у пошуку потенційних шляхів до справедливого і тривалого миру. Ми підтверджуємо нашу рішучу відданість міжнародному праву, демократії та верховенству права як основним трансатлантичним цінностям, що є фундаментальними для будь-якої надійної та стійкої мирної ініціативи", - йдеться у заяві.

Три країни вітають всі зусилля, спрямовані на створення належних умов для такого миру, зокрема шляхом посилення спроможності України протистояти російській агресивній війні та досягти миру через силу.

"Ми наголошуємо на нагальній потребі відновлення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН та норм міжнародного права, зокрема з дотриманням суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами", - йдеться у заяві.

Також міністри вітають новий стратегічний підхід ЄС до Чорного моря, спрямований на посилення взаємозв’язків задля безпечного, стабільного та процвітаючого регіону. Сторони підтвердили "тверду відданість активній участі у конкретній реалізації цього стратегічного підходу".

Водночас глави МЗС рішуче засудили безпрецедентні та системні гібридні атаки Росії проти Європи, зокрема проти критичної інфраструктури та демократичних процесів. У цьому контексті міністри підтвердили рішучу підтримку Республіки Молдова напередодні майбутніх парламентських виборів (28 вересня 2025 року), засуджуючи російське втручання, та наголошуючи на необхідності проведення вільних, прозорих і демократичних виборів. Очільники відомств зобов’язалися сприяти тіснішій співпраці з метою протидії російським гібридним загрозам та зміцнення спільної стійкості. З огляду на посилення загроз з боку Росії в цифровому просторі, сторони домовилися вжити конкретних заходів для подальшого посилення нашої співпраці у боротьбі з гібридними та кіберзагрозами.

"Ми погодилися продовжити діалог щодо створення Тристороннього кіберальянсу та заснування спільного Центру протидії гібридним загрозам в Одесі", - йдеться у заяві.

Румунія та Республіка Молдова підтверджують свою рішучу прихильність до співпраці з Україною та міжнародним співтовариством з метою забезпечення ефективного та сталого післявоєнного відновлення та відбудови.

Окрім цього, сторони підкреслили важливість тристороннього формату взаємодії Україна – Республіка Молдова – Румунія для зближення держав і підтвердили тверду прихильність до продовження розвитку співпраці в цьому форматі. У цьому контексті вони вітали результати зустрічі в тристоронньому форматі Україна – Республіка Молдова – Румунія на рівні глав держав (11 червня 2025 року, м. Одеса) та висловлюємо готовність до організації наступної зустрічі на рівні глав урядів трьох держав.

"Ми залишаємося відданими подальшому зміцненню тристоронніх міждержавних відносин, заснованих на взаємній довірі та повазі, відкритості та всебічній співпраці на благо наших громадян. Ми домовилися провести наступну міністерську зустріч Україна – Республіка Молдова – Румунія в Румунії у 2026 році", - зазначили міністри.

Також глави МЗС підтвердили рішучу налаштованість підтримувати створення Спеціального трибуналу за злочин агресії проти України, який має бути спроможним забезпечити всеосяжну кримінальну відповідальність за злочин агресії, вчинений політичним і військовим керівництвом. Країни зобов'язалися докладати зусиль для зміцнення міжнародних механізмів, у тому числі через ініціативу #BringKidsBackUA, для сприяння безпечному поверненню українських цивільних осіб, зокрема дітей, які були незаконно депортовані або примусово переміщені державою-агресором.