15:15 08.08.2025

Президент Латвії проінформував Зеленського про підтримку Ригою ініціативи НАТО щодо озброєння України - PURL

Фото: Pixabay

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс повідомив, що мав "гарну телефонну розмову" з президентом України Володимиром Зеленським стосовно досягнення миру та підтримки українців.

"Ми обговорили поточні зусилля для досягнення справедливого та міцного миру. Я також повідомив про підтримку Латвією нової ініціативи НАТО щодо озброєння України (PURL). Я також підтвердив підтримку Латвією швидкого процесу вступу України до ЄС", - написав Рінкевичс у соцмережі Х.

Як повідомлялося, в понеділок, 4 серпня, було оголошено перший пакет допомоги на понад $500 млн, що фінансуються Нідерландами. Загалом ці внески оцінюються в понад $1 млрд і представляють перші два транші регулярних поставок до України в рамках нещодавно запущеної ініціативи Альянсу PURL.

5 серпня генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про фінансові пакети від Данії, Норвегії та Швеції в рамках PURL та привітав їх.

Перелік пріоритетних потреб України (PURL) – це нова ініціатива НАТО, що фінансується європейськими союзниками та Канадою, і складатиметься з пакетів допомоги вартістю близько $500 млн кожен.

Пакети допомоги будуть готуватися швидко та передаватися регулярно. НАТО координуватиме доставку через Ініціативу НАТО з безпекової допомоги і навчання для України (NSATU) у Вісбадені.

