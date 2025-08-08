Інтерфакс-Україна
15:24 08.08.2025

САП подала клопотання про відсторонення від посади голови АМКУ Кириленка

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) звернувся до суду з клопотанням про відсторонення від посади голови Антимонопольного комітету України (АМКУ), обвинуваченого в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей.

Як повідомляється в телеграм-каналі у п’ятницю, після направлення обвинувального акта до суду стороною захисту здійснено спробу усунути суддю Вищого антикорупційного суду від розгляду цієї справи з мотивів можливості впливу на неї обвинуваченим через реалізацію своїх повноважень на посаді голови АМКУ. Так, захисником посадовця у заяві про відвід вказано, що він може прийняти рішення, у тому числі негативні, щодо підприємства, на якому працевлаштований член родини судді. Обвинувачений цю заяву підтримав.

"З метою запобігання протиправній поведінці обвинуваченого, який під час розгляду заяви про відвід особисто підтвердив можливість використати свою посаду для впливу на учасників кримінального провадження через їхніх близьких осіб, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, прокурор САП звернувся до суду з відповідним клопотанням", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у п’ятницю.

У повідомленні не називається ім’я фігуранта, йдеться про чинного голову АМКУ Павла Кириленка.

САП зазначає, що під час досудового розслідування прокурори не звертались до слідчого судді з таким клопотанням, оскільки чиновник не робив жодних спроб використати свою посаду для перешкоджання досудовому розслідуванню.

Про результати розгляду клопотання буде повідомлено додатково.

Як повідомлялося, 14 серпня 2024 року високопосадовцю було повідомлено про підозру в незаконному збагаченні на 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації у кримінальному провадженні, розпочатому після оприлюднення журналістського розслідування "Радіо Свобода".

Відповідно до повідомленої підозри, у 2020-2023 рр. він, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомого майна, один люксовий автомобіль та зареєстрував право власності на них на родичів своєї дружини. Серед набутого майна 7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м, один будинок під Києвом площею понад 220 кв. м, 2 гаражних бокси, 6 машино-місць, 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м та автомобіль ВМW Х3. При цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок. Різниця між вартістю майна та законними коштами особи становить 72 млн грн.

У подальшому з метою приховання факту незаконного збагачення, посадовець не зазначив відомостей про набуте майно в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020–2023 роки.

7 липня 2025 року обвинувальний акт у цій справі направлено до ВАКС для розгляду по суті.

23 липня 2025 року Антикорупційні органи повідомили, що завершили слідство у справі керівника Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка та члену його родини; за дорученням прокурора САП детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

