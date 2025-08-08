Сирський: Формування підрозділів роботизованих наземних комплексів – черговий крок у розвитку спроможностей безпілотних систем

Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів щомісячну нараду з питань розвитку Сил безпілотних систем, вислухав пропозиції та визначив завдання для нарощування спроможностей.

За словами Сирського, минулого місяця безпілотниками було уражено 23,4 тис. ворожих цілей. Левова частка уражень – за рахунок FPV-дронів і нічних бомберів, ефективність яких зростає.

"Головний пріоритет – знищення особового складу противника. У липні Силами БпС було ліквідовано 5 134 окупанта. Лідери в цій бойовій роботі – "Птахи Мадяра", підрозділ ДПСУ "Фенікс", "Ахіллес". Формування підрозділів роботизованих наземних комплексів – черговий крок у розвитку спроможностей наших БпС. В цьому напрямку будемо розвивати, як логістичну, так і бойову складову", - написав він у Facebook.

Головком зазначив, що "напевно, найважливіша частина таких нарад – обмін досвідом між підрозділами". За його словами, "цього разу про свої нестандартні рішення і здобутки" доповіли командири підрозділів БпС 59 ошбр БпС, 429 оп БпС "Ахіллес", підрозділу БпАС "Фенікс" Державної прикордонної служби.

Також заслухали звіт щодо реалізації проєкту ударних дронів MiddleStrike (дальністю 50-120 км) та перспективних, інноваційних проєктів безпілотних систем, які розробляються.

"Вислухав пропозиції та запити, визначив завдання для нарощування спроможностей безпілотної складової Збройних сил. Побажав воїнам успіхів у бойовій роботі, і цей успіх має виявлятися насамперед у збереженні життя наших воїнів", - додав Сирський.