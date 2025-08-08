Сибіга та Каллас скоординували дипломатичні кроки на шляху до миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що мав "дуже змістовну телефонну розмову" з високою представницею Європейського союзу з закордонних справ Каєю Каллас стосовно наступних кроків щодо миру та розвитку добросусідських відносин в Центральній та Східній Європі.

"Я також поінформував про останні події та наші зусилля на шляху до справедливого, тривалого та всеосяжного миру, зокрема про переговори зі США та європейськими союзниками. Ми погодилися, що справжній мир можна і потрібно досягти силою. Ми скоординували наші наступні дипломатичні кроки", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга наголосив високому представнику ЄС, що Україна вірить в добросусідські відносини в Центральній та Східній Європі через розвиток регіональних форматів та робить значні інвестиції в це. За словами міністра, це важливо для єдності всієї Європи.

Глава МЗС проінформував Каллас про четвертий раунд міністерської зустрічі в рамках трикутника "Україна – Республіка Молдова – Румунія", яка відбудеться сьогодні в Чернівцях. Сибіга буде там особисто разом з румунською та молдавським колегами - Оаною-Сільвією Цою та Міхайєм Попшойем.

"Наші польський та литовський колеги Радослав Сікорський та Кястутіс Будріс приєднаються до нас онлайн, і ми матимемо формат "Люблінського трикутника". Ми вирішили ініціювати спільну зустріч цих двох успішних форматів, щоб посилити нашу синергію та підкреслити, що безпека Чорноморського та Балтійського регіонів є неподільною", - розповів міністр.

7 серпня глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що у Чернівцях у пʼятницю пройде черговий раунд політичних консультацій у форматі Україна–Румунія-Молдова, також доєднаються представники Польщі та Литви.

"Сьогодні ми разом їдемо в Чернівці. Там ми разом з нашим молдовським колегою проведемо черговий раунд політичних консультацій у форматі Україна–Румунія-Молдова. До нас також долучаться наші колеги з Польщі та Литви", - сказав він під час заяви до медіа разом з главою МЗС Румунії Оаною-Сільвією Цою.

За словами міністра, це сигнал того, що безпека у Чорному та Балтійському морях є неподільною.