Інтерфакс-Україна
Події
10:12 08.08.2025

Сибіга та Каллас скоординували дипломатичні кроки на шляху до миру

2 хв читати
Сибіга та Каллас скоординували дипломатичні кроки на шляху до миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що мав "дуже змістовну телефонну розмову" з високою представницею Європейського союзу з закордонних справ Каєю Каллас стосовно наступних кроків щодо миру та розвитку добросусідських відносин в Центральній та Східній Європі.

"Я також поінформував про останні події та наші зусилля на шляху до справедливого, тривалого та всеосяжного миру, зокрема про переговори зі США та європейськими союзниками. Ми погодилися, що справжній мир можна і потрібно досягти силою. Ми скоординували наші наступні дипломатичні кроки", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга наголосив високому представнику ЄС, що Україна вірить в добросусідські відносини в Центральній та Східній Європі через розвиток регіональних форматів та робить значні інвестиції в це. За словами міністра, це важливо для єдності всієї Європи.

Глава МЗС проінформував Каллас про четвертий раунд міністерської зустрічі в рамках трикутника "Україна – Республіка Молдова – Румунія", яка відбудеться сьогодні в Чернівцях. Сибіга буде там особисто разом з румунською та молдавським колегами - Оаною-Сільвією Цою та Міхайєм Попшойем.

"Наші польський та литовський колеги Радослав Сікорський та Кястутіс Будріс приєднаються до нас онлайн, і ми матимемо формат "Люблінського трикутника". Ми вирішили ініціювати спільну зустріч цих двох успішних форматів, щоб посилити нашу синергію та підкреслити, що безпека Чорноморського та Балтійського регіонів є неподільною", - розповів міністр.

7 серпня глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що у Чернівцях у пʼятницю пройде черговий раунд політичних консультацій у форматі Україна–Румунія-Молдова, також доєднаються представники Польщі та Литви.

"Сьогодні ми разом їдемо в Чернівці. Там ми разом з нашим молдовським колегою проведемо черговий раунд політичних консультацій у форматі Україна–Румунія-Молдова. До нас також долучаться наші колеги з Польщі та Литви", - сказав він під час заяви до медіа разом з главою МЗС Румунії Оаною-Сільвією Цою.

За словами міністра, це сигнал того, що безпека у Чорному та Балтійському морях є неподільною.

Теги: #каллас #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:59 05.08.2025
Україна розраховує на лідерську роль Японії у повоєнній відбудові - Сибіга на ЕКСПО2025

Україна розраховує на лідерську роль Японії у повоєнній відбудові - Сибіга на ЕКСПО2025

16:55 04.08.2025
Сибіга провів зустріч з представниками японського бізнесу та JICA

Сибіга провів зустріч з представниками японського бізнесу та JICA

16:46 04.08.2025
Японія продовжуватиме підтримувати зусилля України щодо якнайшвидшого досягнення міцного миру - МЗС

Японія продовжуватиме підтримувати зусилля України щодо якнайшвидшого досягнення міцного миру - МЗС

19:50 03.08.2025
Населення Гази не повинно страждати через злочини ХАМАС - Сибіга

Населення Гази не повинно страждати через злочини ХАМАС - Сибіга

23:39 01.08.2025
Сибіга подякував партнерам України за підтримку на тлі нічної атаки РФ

Сибіга подякував партнерам України за підтримку на тлі нічної атаки РФ

18:14 01.08.2025
Сибіга та Сікорський обговорили пакети військової допомоги Польщі для України та санкції проти Росії

Сибіга та Сікорський обговорили пакети військової допомоги Польщі для України та санкції проти Росії

12:29 01.08.2025
Сибіга у пʼятницю відвідає Польщу, проведе переговори із Сікорським

Сибіга у пʼятницю відвідає Польщу, проведе переговори із Сікорським

16:14 31.07.2025
Сибіга закликав всі мусульманські країни засудити російську атаку по головній мечеті Духовного управління мусульман України "Умма"

Сибіга закликав всі мусульманські країни засудити російську атаку по головній мечеті Духовного управління мусульман України "Умма"

09:53 31.07.2025
Сибіга після атаки РФ: Настав час скоротити до нуля всі часові рамки, надані Путіну, Трамп був дуже терплячим

Сибіга після атаки РФ: Настав час скоротити до нуля всі часові рамки, надані Путіну, Трамп був дуже терплячим

00:43 31.07.2025
Сибіга заявив, що Україна виправить закон про боротьбу з корупцією – ЗМІ

Сибіга заявив, що Україна виправить закон про боротьбу з корупцією – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

Ворожі БпЛА вдарили по Бучі на Київщині, пошкоджені будинки та дитсадок - мер

ППО ліквідувала 82 зі 108 ворожих БпЛА

Трамп спростував, що очікує від Путіна зустрічі з Зеленським перед тим, як зустрінеться з ним сам

Радники з безпеки України та партнерів продовжать роботу у п’ятницю – Зеленський

ОСТАННЄ

ЦПД спростував повідомлення МЗС РФ про начебто "відмову" України забирати своїх військовополонених

Затримано агента РФ, причетного до атаки на Кропивницький 28 липня

Мін’юст вдруге подав позов про стягнення в дохід держави активів сенатора РФ Калашника

ОСУВ "Хортиця" перейменували на "Дніпро"

Росіяни перетнули Вовчу і закріпилися на території Дніпропетровщини – Deep State

За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

В одному з районів Київщини через атаку БпЛА пошкоджено 21 приватний будинок

У Харкові ліквідовано пожежу, спричинену ударом ворожого БпЛА, постраждали 2 мирних мешканці

Ворожі БпЛА вдарили по Одесі, є пошкодження та постраждалий

Ворожі БпЛА вдарили по Бучі на Київщині, пошкоджені будинки та дитсадок - мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА