Інтерфакс-Україна
Події
20:12 07.08.2025

Новий раунд політичних консультацій у форматі Україна–Румунія-Молдова пройде у Чернівцях у пʼятницю- Сибіга

1 хв читати
Новий раунд політичних консультацій у форматі Україна–Румунія-Молдова пройде у Чернівцях у пʼятницю- Сибіга
Фото: МЗС України

У Чернівцях у пʼятницю пройде черговий раунд політичних консультацій у форматі Україна–Румунія-Молдова, також доєднаються представники Польщі та Литви, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Сьогодні ми разом їдемо в Чернівці. Там ми разом з нашим молдовським колегою проведемо черговий раунд політичних консультацій у форматі Україна–Румунія-Молдова. До нас також долучаться наші колеги з Польщі та Литви", - сказав він під час заяви до медіа разом з главою МЗС Румунії Оаною-Сільвією.

За словами міністра, це сигнал того, що безпека у Чорному та Балтійському морях є неподільною.

Теги: #румунія #молдова #консультації

