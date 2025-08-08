Інтерфакс-Україна
Події
08:44 08.08.2025

Ворог бив по Дніпропетровщині дронами та артилерією, є пошкодження

Російські війська обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області артилерією та дронами, пошкоджено цивільна інфраструктура та авто, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

За словами глави ОВА, під ворожими атаками були громади Нікопольщини – Покровська, Мирівська і Марганецька. А ще райцентр. По території населених пунктів агресор бив FPV-дронами та артилерією.

Лисак зазначив, що внаслідок обстрілів пошкоджені гуртожиток, 2 господарські споруди, 2 гаражі, авто. Понівечені три приватні будинки. Один з них зайнявся, вогонь загасили.

Також по Грушівській громаді, що на Криворіжжі, російська армія поцілила безпілотником. Виникла пожежа, яку вже приборкали.

 

