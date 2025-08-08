Інтерфакс-Україна
Події
07:39 08.08.2025

Вночі армія РФ атакувала дронами Сумщину, постраждав чоловік, багато пошкоджень

1 хв читати
Вночі армія РФ атакувала дронами Сумщину, постраждав чоловік, багато пошкоджень
Фото: https://t.me/Sumy_news_ODA

У ніч на п'ятницю російська окупаційна армія атакувала Сумську область ударними безпілотниками, внаслідок чого постраждав чоловік, пошкоджені будинки, будівлі та автомобілі, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

За даними ОВА, в Сумській громаді пошкоджені нежитлові будівлі, магазин та авто.

Також через атаку постраждав 54-річний чоловік.

У Шосткінській громаді внаслідок влучань трьох БпЛА пошкоджені кілька багатоповерхівок, автомобілі та об’єкти соціальної сфери.

 

Теги: #сумська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:46 08.08.2025
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

08:33 07.08.2025
Одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу в Запорізькій області

Одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу в Запорізькій області

20:51 06.08.2025
Росіяни вдарили по Нікополю, троє людей загинули

Росіяни вдарили по Нікополю, троє людей загинули

18:37 06.08.2025
Зеленський на Сумщині обговорив із командирами забезпечення бригад ресурсами для їхнього власного виробництва дронів

Зеленський на Сумщині обговорив із командирами забезпечення бригад ресурсами для їхнього власного виробництва дронів

17:56 06.08.2025
Зеленський обговорить із Сирським прохання масштабувати підрозділ 225-го окремого штурмового полку до рівня бригади

Зеленський обговорить із Сирським прохання масштабувати підрозділ 225-го окремого штурмового полку до рівня бригади

08:46 06.08.2025
Дві жертви та 12 постраждалих через ворожу атаку Запорізької області

Дві жертви та 12 постраждалих через ворожу атаку Запорізької області

07:40 06.08.2025
Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області

07:40 06.08.2025
Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину, є пошкодження

Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину, є пошкодження

19:25 05.08.2025
Частина жителів Сумської громади залишились без електропостачання через атаку росіян

Частина жителів Сумської громади залишились без електропостачання через атаку росіян

13:46 05.08.2025
Окупанти завдали ракетного удару по сільгосппідприємству під Сумами, 2 чоловіків загинули, 3 поранені – обладміністрація

Окупанти завдали ракетного удару по сільгосппідприємству під Сумами, 2 чоловіків загинули, 3 поранені – обладміністрація

ВАЖЛИВЕ

Трамп спростував, що очікує від Путіна зустрічі з Зеленським перед тим, як зустрінеться з ним сам

Радники з безпеки України та партнерів продовжать роботу у п’ятницю – Зеленський

Всі рішення про закінчення війни в Україні стосуються всієї Європи і Європа має впливати на процеси

Зеленський обговорив з директоркою МВФ нову програму фінансової допомоги

Україна та Молдова мають разом відкрити перші переговорні кластери з ЄС, все для цього готово

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 126 од. спецтехніки

8 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

США пообіцяли винагороду $50 млн за інформацію для арешту Мадуро

На Одещині жінку засудили до 7 років за смертельне побиття співмешканця - прокуратура

Трамп використовує економічний тиск для зупинення війни - Держдеп

Трамп очікує на зустріч з Алієвим та Пашиняном у п'ятницю

Унаслідок атаки ворожих БпЛА на Київщині постраждали три жінки, деталі згодом – Калашник

На фронті за добу сталися 119 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку - Генштаб

Через удар ворожого "шахеду" в Харкові спалахнула пожежа на цивільному підприємстві

Трамп спростував, що очікує від Путіна зустрічі з Зеленським перед тим, як зустрінеться з ним сам

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА