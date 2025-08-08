07:39 08.08.2025
Вночі армія РФ атакувала дронами Сумщину, постраждав чоловік, багато пошкоджень
Фото: https://t.me/Sumy_news_ODA
У ніч на п'ятницю російська окупаційна армія атакувала Сумську область ударними безпілотниками, внаслідок чого постраждав чоловік, пошкоджені будинки, будівлі та автомобілі, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
За даними ОВА, в Сумській громаді пошкоджені нежитлові будівлі, магазин та авто.
Також через атаку постраждав 54-річний чоловік.
У Шосткінській громаді внаслідок влучань трьох БпЛА пошкоджені кілька багатоповерхівок, автомобілі та об’єкти соціальної сфери.