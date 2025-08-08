Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 126 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 1040 окупантів, 7 танків, 7 бронемашин, 52 артсистеми, 238 БПЛА, а також 126 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 8.08.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1061350 (+1040) осіб, танків – 11083 (+7) од, бойових броньованих машин – 23102 (+7) од, артилерійських систем – 31232 (+52) од, РСЗВ – 1456 (+0) од, засоби ППО – 1203 (+0) од, літаків – 421 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50168 (+238), крилаті ракети – 3555 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 57731 (+126), спеціальна техніка – 3936 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.